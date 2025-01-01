- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorGet
Gibt das Handle des Indikators mit dem angegebenen Kurznamen im angegebenen Chart-Fenster zurück.
int ChartIndicatorGet(
Parameter
chart_id
[in] ID des Charts. 0 bedeutet den aktuellen Chart.
sub_window
[in] Nummer des Unterfensters. 0 bedeutet das Hauptfenster des Charts.
const indicator_shortname
[in] Kurzname des Indikators, der in der Eigenschaft INDICATOR_SHORTNAME durch Funktion IndicatorSetString() angegeben wird. Ein Kurzname des Indikators kann durch Funktion ChartIndicatorName() erhalten werden.
Rückgabewert
Gibt Indikator-Handle beim Erfolg zurück, ansonsten INVALID_HANDLE. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() an.
Hinweis
Das mit der Funktion ChartIndicatorGet() erhaltene Indikator-Handle erhöht den internen Zähler der verwendeten Indikatoren. Das Laufzeitsystem des Terminals hält alle Indikatoren, deren Zähler größer als Null ist, geladen. Daher sollte das Indikatorhandle, das nicht mehr benötigt wird, sofort und explizit mit IndicatorRelease() im gleichen Programm, das es empfangen hat, freigegeben werden, wie das folgende Beispiel zeigt. Andernfalls wird es unmöglich sein, das "herrenlose" Handle zu finden und es von einem anderen Programm korrekt freizugeben.
Sie müssen richtig den Kurzamen des Indikators währen seiner Erstellung generieren. Der Name wird durch die Funktion IndicatorSetString() in der Eigenschaft INDICATOR_SHORTNAME geschrieben werden. Es wird empfohlen, dass ein Kurznamen die Werte der Input-Parameter des Indikators enthält, da dein Indikators in der Funktion ChartIndicatorGet() nach dem Kurznamen indentifiziert wird.
Ein anderer Weg, um den Indikator zu identifizieren - eine Liste seiner Parameter für einen bestimmten Handle durch der Funktion IndicatorParameters() zu erhalten und dann die erhaltenen Werte zu analysieren.
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+
Sehen Sie auch
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), IndicatorParameters()