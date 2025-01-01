ArrayCompare

Gibt das Ergebnis eines Vergleichs von zwei Arrays des gleichen Typs zurück. Es kann verwendet werden, um Arrays von einfachen Typen oder angepassten Strukturen ohne komplexe Objekte zu vergleichen - d.h. die keine Zeichen, dynamische Arrays von Klassen oder anderen Strukturen mit komplexe Objekten enthalten.

int ArrayCompare(

const void& array1[],

const void& array2[],

int start1=0,

int start2=0,

int count=WHOLE_ARRAY

);

Parameter

array1[]

[in] Das erste Array.

array2[]

[in] Das zweite Array.

start1=0

[In] Der Ausgangsindex des Elementes im ersten Array, mit dem der Vergleich beginnen wird. Als Voreinstellung der Startindex - 0.

start2=0

[In] Der Ausgangsindex des Elementes im zweiten Array, mit dem der Vergleich beginnen wird. Als Voreinstellung der Startindex - 0.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Die Anzahl der Elemente, die man vergleichen muss. Als Voreinstellung beteiligt alle Elemente beider Arrays in dem Vergleich (count=WHOLE_ARRAY).

Der Rückgabewert

-1, wenn array1[] weniger als array2[]

0, wenn array1[] und array2[] sind gleich

1, wenn array1[] mehr als array2[]

2, Beim Auftreten des Fehlers wegen der Inkompatibilität der Typen der verglichenen Arrays, oder wenn es start1, start2 oder count Werte gibt, die zum Ausgang aus dem Grenzen von Array bringen.

Hinweis

Bei unterschiedlichen Größen der zu vergleichenden Arrays und dem angegebenen Wert count=WHOLE_ARRAY für den Fall, dass ein Array eine exakte Teilmenge eines anderen ist, wird die Funktion nicht 0 zurückgeben (die Arrays werden al ungleich angesehen). In diesem Fall wird als Ergebnis des Vergleichs eine Art Größenvergleich der beiden Arrays zurückgegeben: -1, wenn die Größe von array1[] kleiner ist als die Größe von array2[], ansonsten 1.

Beispiel: