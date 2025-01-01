- OrderCalcMargin
HistoryOrderGetInteger
Gibt die angeforderte Eigenschaft der Order. Eigenschaft der Order muss des Typs datetime, int sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
1. Gibt den Wert der Eigenschaft sofort zurück.
long HistoryOrderGetInteger(
2. Gibt true oder false zurück abhängig davon, ob die Funktion erfolgreich durchgeführt wurde. Im Erfolgsfall wird Wert der Eigenschaft in die Empfangsvariable gesetzt, die durch Referenz vom letzten Parameter übertragen wird.
bool HistoryOrderGetInteger(
Parameter
ticket_number
[in] Ticket der Order.
property_id
[in] Identifikator der Ordereigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER.
long_var
[out] Variable des Typs long, die den Wert der angeforderten Eigenschaft annimmt.
Rückgabewert
Wert des Typs long.
Hinweis
Man muss nicht Ordern aus der Handelsgeschichte und geltende Warteordern verwechseln, die in der Registerkarte "Handel" in der Werkzeugleiste "Instrumente" dargestellt werden. Liste der Ordern, die annulliert wurden oder zur Ausführung der Handelsoperation geführt haben, kann man in der Registerkarte "Geschichte" in der Werkzeugleiste "Instrumente" des Client-Terminals sehen.
Beispiel:
Sehen Sie auch
HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Ordereigenschaften