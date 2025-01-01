DokumentationKategorien
Globalvariablen des Client-Terminals

Gruppe der Funktionen, die für Arbeit mit Globalvariablen bestimmt sind.

Globale Variablen des Client-Terminals muessen nicht mit den im globalen Massstab erklärten Variablen des mql5-Programms verwechselt werden.

Globale Variablen befinden sich im Client-Terminal innerhalb von 4 Wochen seit dem letzten Zugang, dann werden sie automatisch entfernt. Zugang zur globalen Variable ist nicht nur die Einstellung des neuen Wertes, sondern auch Lesen des Wertes der globalen Variable.

Globale Variablen des Client-Terminals sind gleichzeitig aus allen mql5-Programmen zugaenglich, die im Client-Terminal gestartet sind.

Funktion

Massnahme

GlobalVariableCheck

Prueft, ob die globale Variable mit dem angegebenen Namen existiert

GlobalVariableTime

Gibt die Zeit des letzten Zuganges zur globalen Variable zurück

GlobalVariableDel

entfernt globale Variable

GlobalVariableGet

Fordert den Wert der globalen Variable an

GlobalVariableName

Gibt den Namen der globalen Variable nach der laufenden Nummer in der Liste der globalen Variable

GlobalVariableSet

Stellt den neuen Wert der globalen Variable fest

GlobalVariablesFlush

Speichert den Inhalt aller Variablen auf der Platte zwangsmaessig  

GlobalVariableTemp

Stellt den neuen wert der globalen Variable fest, die nur während der laufenden Terminalsitzung existiert

GlobalVariableSetOnCondition

Stellt den neuen Wert der existierenden globalen Variable nach Bedingung

GlobalVariablesDeleteAll

Entfernt globale Variablen mit dem angegebenen Praefix im Namen

GlobalVariablesTotal

Gibt die ganze Zahl der globalen Variablen zurück

 