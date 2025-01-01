- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
Globalvariablen des Client-Terminals
Gruppe der Funktionen, die für Arbeit mit Globalvariablen bestimmt sind.
Globale Variablen des Client-Terminals muessen nicht mit den im globalen Massstab erklärten Variablen des mql5-Programms verwechselt werden.
Globale Variablen befinden sich im Client-Terminal innerhalb von 4 Wochen seit dem letzten Zugang, dann werden sie automatisch entfernt. Zugang zur globalen Variable ist nicht nur die Einstellung des neuen Wertes, sondern auch Lesen des Wertes der globalen Variable.
Globale Variablen des Client-Terminals sind gleichzeitig aus allen mql5-Programmen zugaenglich, die im Client-Terminal gestartet sind.
|
Funktion
|
Massnahme
|
Prueft, ob die globale Variable mit dem angegebenen Namen existiert
|
Gibt die Zeit des letzten Zuganges zur globalen Variable zurück
|
entfernt globale Variable
|
Fordert den Wert der globalen Variable an
|
Gibt den Namen der globalen Variable nach der laufenden Nummer in der Liste der globalen Variable
|
Stellt den neuen Wert der globalen Variable fest
|
Speichert den Inhalt aller Variablen auf der Platte zwangsmaessig
|
Stellt den neuen wert der globalen Variable fest, die nur während der laufenden Terminalsitzung existiert
|
Stellt den neuen Wert der existierenden globalen Variable nach Bedingung
|
Entfernt globale Variablen mit dem angegebenen Praefix im Namen
|
Gibt die ganze Zahl der globalen Variablen zurück