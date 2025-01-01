Globalvariablen des Client-Terminals

Gruppe der Funktionen, die für Arbeit mit Globalvariablen bestimmt sind.

Globale Variablen des Client-Terminals muessen nicht mit den im globalen Massstab erklärten Variablen des mql5-Programms verwechselt werden.

Globale Variablen befinden sich im Client-Terminal innerhalb von 4 Wochen seit dem letzten Zugang, dann werden sie automatisch entfernt. Zugang zur globalen Variable ist nicht nur die Einstellung des neuen Wertes, sondern auch Lesen des Wertes der globalen Variable.

Globale Variablen des Client-Terminals sind gleichzeitig aus allen mql5-Programmen zugaenglich, die im Client-Terminal gestartet sind.