Gibt den Symbolnamen des angegebenen Charts zurück.

string  ChartSymbol(
   long  chart_id=0      // Identifikator des Charts
   );

Parameter

chart_id=0

[in]  Identifikator des Charts. 0 bedeutet denen Chart.

Rückgabewert

Wenn der Chart nicht existiert, wird eine leere Zeichenkette zurückgegeben.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- das aktuelle Chartsymbol ermitteln und den erhaltenen Wert im Journal ausdrucken
   string chart_symbol = ChartSymbol();
   Print("Current chart symbol: "chart_symbol);
   
//--- übernimmt die vorhandene (in diesem Fall aktuelle) Chart-ID
   long chart_id=ChartID();
   chart_symbol=ChartSymbol(chart_id);
   PrintFormat("Chart symbol with ID %I64d: %s"chart_idchart_symbol);
 
//--- eine zufällige Chart-ID setzen, wenn ein Symbol empfangen wird
   chart_symbol = ChartSymbol(1234567890);
   if(chart_symbol=="")
      Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");
   else
      Print("Chart symbol with ID 1234567890: "chart_symbol);
   /*
   Ergebnis:
   Current chart symbolGBPUSD
   Chart symbol with ID 132966427583395104GBPUSD
   The chart with ID 1234567890 does not exist
   */
  }

