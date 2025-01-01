OnTesterDeinit

Die Funktion wird von EAs aufgerufen, wenn das Ereignis TesterDeinit nach der EA-Optimierung auftritt.

void OnTesterDeinit(void);

Rückgabewert

Kein Rückgabewert

Hinweis

Das Ereignis TesterDeinit wird nach dem Ende der EA-Optimierung im Strategie-Tester generiert.

Ein EA mit der Ereignisbehandlung durch OnTesterDeInit() oder OnTesterPass() wird beim Start der Optimierung automatisch auf ein separates Terminalchart geladen. Es hat das Symbol und den Zeitrahmen, die im Tester angegeben wurden. Die Funktion ist für die Endverarbeitung aller Optimierungsergebnisse konzipiert.

Beachten Sie, dass Optimierungsrahmen, die von Testagenten mit der Funktion FrameAdd() gesendet werden, gebündelt geliefert werden können. Daher können nicht alle Frames, sowie TesterPassEreignisse, ankommen und in OnTesterPass() vor dem Ende der Optimierung verarbeitet werden. Wenn Sie alle zurückgestellten Frames in OnTesterDeinit() empfangen wollen, platzieren Sie den Codeblock mit der Funktion FrameNext().

Siehe auch

Testen von Handelsstrategien, Arbeit mit Ergebnisse der Optimierung, TesterStatistics, OnTesterInit, OnTesterPass, ParameterGetRange, ParameterSetRange