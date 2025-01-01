- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFindFirst
Starten die Sortierung der Dateien und der Unterverzeichnisse im entsprechenden Verzeichnis mit dem angegebenen Filter.
long FileFindFirst(
Parameter
file_filter
[in] Suchfilter. Im Filter kann Unterverzeichnis (oder Folge der verschachtelten Unterverzeichnisse) gegenüber dem Verzeichnis angegeben werden \Files,in dem Dateien gesucht werden müssen.
returned_filename
[out] Der zurückgegebene Parameter, wohin im Falle des Erfolges der Name von gefundenen Datei oder Unterverzeichnis unterbracht wird. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.
common_flag
[in] Flagge, die Dateilage bestimmt. Wenncommon_flag=FILE_COMMON ist, dann befindet sich die Datei im gesamten Ordner aller Client-Terminals \Terminal\Common\Files. Anderenfall befindet sich die Datei im lokalen Ordner.
Rückgabewert
Gibt Handle des Objektes der Suche zurück, das man für die weitere Sortierung der Dateien und der Unterverzeichnisse der FileFindNext() Funktion verwendet werden, oder INVALID_HANDLE wenn es keine Dateien und Unterverzeichnissen gibt, die dem Filter entsprechend (insbesondere, das Verzeichnis ist leer). Nach dem Abschluss der Suche muss man Handle mit Hilfe der FileFindClose(). Funktion schließen.
Hinweis
Aus Sicherheitsgründen ist die Arbeit mit Dateien in MQL5 streng gesteuert. Dateien, mit denen Datei-Operationen mittels MQL5 durchgeführt werden, können nicht außerhalb der Datei-Sandbox sein.
Beispiel:
//--- display the window of input parameters when launching the script
