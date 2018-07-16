//+------------------------------------------------------------------+

input int days=7; // Umfang der Handelshistorie in Tagen

//--- Setzen der Grenzen für die Handelshistorie in globaler Umgebung

datetime start; // Anfangsdatum der Handelshistorie im Cache

datetime end; // Enddatum der Handelshistorie im Cache

//--- Globale Zähler

int orders; // Anzahl der aktiven Aufträge

int positions; // Anzahl der offenen Positionen

int deals; // Anzahl der Deals in der Handelshistorie im Cache

int history_orders; // Anzahl der Aufträge in der Handelshistorie

bool started=false; // Flag der Relevanz des Zählers



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert Initialisierungsfunktion |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

end=TimeCurrent();

start=end-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

PrintFormat("Limits of the history to be loaded: start - %s, end - %s",

TimeToString(start),TimeToString(end));

InitCounters();

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Initialisierung Zähler von Position, Auftrag und Deals |

//+------------------------------------------------------------------+

void InitCounters()

{

ResetLastError();

//--- Laden der Historie

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. Failed to load history from %s to %s to cache. Error code: %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- Abfrage des aktuellen Wert

orders=OrdersTotal();

positions=PositionsTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

history_orders=HistoryOrdersTotal();

started=true;

Print("Counters of orders, positions and deals successfully initialized");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tick-Funktion des Experten |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Aufruf wenn ein Handelsereignis eintritt |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Beispiel für das Bearbeiten der Änderungen im Handel und Historie|

//+------------------------------------------------------------------+

void SimpleTradeProcessor()

{

end=TimeCurrent();

ResetLastError();

//--- Laden der Handelshistorie des bestimmten Intervalls in den Cache des Programms

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. Failed to load history from %s to %s to cache. Error code: %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- Abfrage der aktuellen Wert

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_deals=HistoryDealsTotal();

int curr_history_orders=HistoryOrdersTotal();

//--- Prüfen, ob sich die Zahl der aktiven Aufträge verändert hat

if(curr_orders!=orders)

{

//--- Anzahl der aktiven Aufträge hat sich geändert

PrintFormat("Number of orders has been changed. Previous value is %d, current value is %d",

orders,curr_orders);

//--- Aktualisieren des Wertes

orders=curr_orders;

}

//--- Ändern der Anzahl der offenen Position

if(curr_positions!=positions)

{

//--- Anzahl der offenen Positionen hat sich geändert

PrintFormat("Number of positions has been changed. Previous value is %d, current value is %d",

positions,curr_positions);

//--- Aktualisieren des Wertes

positions=curr_positions;

}

//--- Veränderung der Anzahl der Deals im Cache der Handelshistorie

if(curr_deals!=deals)

{

//--- Anzahl der Deals in der Handelshistorie wurde geändert

PrintFormat("Number of deals has been changed. Previous value is %d, current value is %d",

deals,curr_deals);

//--- Aktualisieren des Wertes

deals=curr_deals;

}

//--- Veränderung der Anzahl der historischen Orders im Cache der Handelshistorie

if(curr_history_orders!=history_orders)

{

//--- Anzahl der historischen Aufträge der Handelshistorie im Cache wurde geändert

PrintFormat("Number of orders in history has been changed. Previous value is %d, current value is %d",

history_orders,curr_history_orders);

//--- Aktualisieren des Wertes

history_orders=curr_history_orders;

}

//--- Prüfen, ob es notwendig ist die Grenzen der Handelshistorie im Cache zu verändern

CheckStartDateInTradeHistory();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändern des Anfangsdatum zur Anforderung der Handelshistorie |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckStartDateInTradeHistory()

{

//--- erstes Intervall, falls jetzt mit der Arbeit begonnen werden soll

datetime curr_start=TimeCurrent()-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

//--- Sicherstellen, dass die Anfangsdatum der Handelshistorie nicht mehr als

//--- ein Tag über dem intendierten liegt

if(curr_start-start>PeriodSeconds(PERIOD_D1))

{

//--- Korrektes Anfangsdatum der Historie für den Cache

start=curr_start;

PrintFormat("New start limit of the trade history to be loaded: start => %s",

TimeToString(start));

//--- jetzt die Handel neu laden, um das Intervall zu aktualisieren

HistorySelect(start,end);

//--- Korrigieren der Zähler der Deals und der Aufträge in der Historie für spätere Vergleiche

history_orders=HistoryOrdersTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

/* Sample output:

Limits of the history to be loaded: start - 2018.07.16 18:11, end - 2018.07.23 18:11

The counters of orders, positions and deals are successfully initialized

Number of orders has been changed. Previous value 0, current value 1

Number of orders has been changed. Previous value 1, current value 0

Number of positions has been changed. Previous value 0, current value 1

Number of deals has been changed. Previous value 0, current value 1

Number of orders in the history has been changed. Previous value 0, current value 1

*/