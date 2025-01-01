#property description "Der Indikator hervorhebt die Kerzen, die lokal sind"

#property description "Maximum und Minimum. Die Länge des Intervalls für Aufsuchen"

#property description "die Extremums kann man durch die Eingabeparameters einstellt werden."

//--- Indikator Einstellungen

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//---- plot

#property indicator_label1 "Extremums"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

#property indicator_color1 clrLightSteelBlue,clrRed,clrBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- vordefinierte Konstante

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- Eingabeparameters

input int InpNum=4; // Die Länge des Halb-Intervalls

// --- Indikator Puffers

double ExtOpen[];

double ExtHigh[];

double ExtLow[];

double ExtClose[];

double ExtColor[];

//--- globale Variablen

int ExtStart=0; // der Index der ersten Kerze, die kein Extremum ist

int ExtCount=0; // Anzahl der Kerzen, nicht den Extremums in diesen Intervall

//+------------------------------------------------------------------+

//| Zeichnen die Kerzen, nicht Extremums |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandles(const double &open[],const double &high[],

const double &low[],const double &close[])

{

//--- Zeichnen Sie die Kerzen

ArrayCopy(ExtOpen,open,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtHigh,high,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtLow,low,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtClose,close,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Bindung von Array zum Indikator Puffer

SetIndexBuffer(0,ExtOpen);

SetIndexBuffer(1,ExtHigh);

SetIndexBuffer(2,ExtLow);

SetIndexBuffer(3,ExtClose);

SetIndexBuffer(4,ExtColor,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- erstellen Sie die Wert, die nicht sichtbar sein werden

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

//--- erstellen Sie die Name von Indikator-Puffers für die Anzeige im Daten-Fenster

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- stellen Sie die gerade Richtung der Indexierung in Zeitreihen ein

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- Variable zur Berechnung den Anfang des Bars

int start=prev_calculated;

//--- für die ersten InpNum*2 Bars wird die Berechnung nicht durchgeführt

if(start==0)

{

start+=InpNum*2;

ExtStart=0;

ExtCount=0;

}

//--- Wenn sich nur eine Bar gebildet hat, so werden wir den nächsten potentiellen Extremum prüfen

if(rates_total-start==1)

start--;

//--- der Index der Bar, den wir auf Extremum prüfen werden

int ext;

//--- die Zyklus von die Berechnung der Indikatorwerte

for(int i=start;i<rates_total-1;i++)

{

//--- vornherein an der i-ten Bar ohne Zeichnung

ExtOpen[i]=0;

ExtHigh[i]=0;

ExtLow[i]=0;

ExtClose[i]=0;

//--- der Extremum Index für die Überprüfung

ext=i-InpNum;

//--- die Überprüfung für das lokale Maximum

if(IsMax(high,ext))

{

//--- bezeichnen Sie die Extremum Kerze

ExtOpen[ext]=open[ext];

ExtHigh[ext]=high[ext];

ExtLow[ext]=low[ext];

ExtClose[ext]=close[ext];

ExtColor[ext]=1;

//--- die übrigen Kerzen werden wir bis zu Extremum mit der neutralen Farbe bezeichnen

FillCandles(open,high,low,close);

//--- ändern Sie die Variablenwerte

ExtStart=ext+1;

ExtCount=0;

//--- gehen Sie zum nächsten Iteration

continue;

}

//--- Überprüfung für das lokale Minimum

if(IsMin(low,ext))

{

//--- bezeichnen Sie die Extremum Kerze

ExtOpen[ext]=open[ext];

ExtHigh[ext]=high[ext];

ExtLow[ext]=low[ext];

ExtClose[ext]=close[ext];

ExtColor[ext]=2;

//--- die übrigen Kerzen werden wir bis zu Extremum mit der neutralen Farbe bezeichnen

FillCandles(open,high,low,close);

//--- ändern Sie die Variablenwerte

ExtStart=ext+1;

ExtCount=0;

//--- gehen Sie zum nächsten Iteration

continue;

}

// vergrößern Sie die Anzahl nicht den Extremums in diesem Intervall

ExtCount++;

}

//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ob das aktuelle Element des Arrays ein lokales Maximum ist |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsMax(const double &price[],const int ind)

{

//--- Variable von dem Intervall-Anfang

int i=ind-InpNum;

//--- Variable von dem Intervall-Abschluß

int finish=ind+InpNum+1;

//--- die Überprüfung für die erste Hälfte des Intervalls

for(;i<ind;i++)

{

if(price[ind]<=price[i])

return(false);

}

//--- die Überprüfung für die zweite Hälfte des Intervalls

for(i=ind+1;i<finish;i++)

{

if(price[ind]<=price[i])

return(false);

}

//--- es ist Extremum

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ob das aktuell Element des Arrays ein lokales Minimum ist |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsMin(const double &price[],const int ind)

{

//--- Variable von dem Intervall-Anfang

int i=ind-InpNum;

//--- Variable von dem Intervall-Abschluß

int finish=ind+InpNum+1;

//--- die Überprüfung für die erste Hälfte des Intervalls

for(;i<ind;i++)

{

if(price[ind]>=price[i])

return(false);

}

//--- die Überprüfung für die zweite Hälfte des Intervalls

for(i=ind+1;i<finish;i++)

{

if(price[ind]>=price[i])

return(false);

}

//--- es ist Extremum

return(true);

}