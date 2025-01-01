- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
Netzwerkfunktionen
MQL5-Programme können Daten mit entfernten Servern austauschen, sowie Push-Benachrichtigungen, E-Mails und Daten über FTP senden.
- Die Funktionsgruppe Socket* ermöglicht den Aufbau einer TCP-Verbindung (einschließlich eines sicheren TLS) mit einem entfernten Host über Systemsockets. Das Funktionsprinzip ist einfach: Erstellen eines Sockets, Verbinden mit dem Server und Starten von Lesen und Schreiben der Daten.
- Die Funktion WebRequest ist für die Arbeit mit Web-Ressourcen konzipiert und ermöglicht das einfache Senden von HTTP-Anfragen (einschließlich GET und POST).
- SendFTP, SendMail und SendNotification sind einfachere Funktionen zum Senden von Dateien, E-Mails und mobilen Push-Benachrichtigungen.
Aus Gründen der Sicherheit der Endnutzer ist die Liste der zulässigen IP-Adressen auf der Seite des Client-Terminals implementiert. Die Liste enthält die IP-Adressen, mit denen sich das MQL5-Programm über die Funktionen Socket* und WebRequest verbinden darf. Wenn das Programm beispielsweise eine Verbindung zu https://www.someserver.com herstellen soll, muss diese Adresse vom Nutzer des Terminals in der Liste explizit angegeben werden. Eine Adresse kann nicht von einem Programm hinzugefügt werden.
Hinzufügen einer expliziten Meldung an das MQL5-Programm, um einen Nutzer über die Notwendigkeit einer zusätzlichen Konfiguration zu informieren. Sie können das über #property description, Alert oder Print. tun.
|
Funktion
|
Aktion
|
Erstellen eines Sockets mit den angegebenen Flags und der Rückgabe des Handles
|
Schließen des Sockets
|
Verbinden mit einem Server inklusive dem Bestimmen eines Timeouts (Zeitkontrolle)
|
Prüft, ob der Socket aktuell verbunden ist
|
Abrufen einer Anzahl von Bytes, die vom Socket gelesen werden können
|
Prüfen, ob jetzt Daten auf einen Socket geschrieben werden können
|
Festlegen eines Timeouts für das Senden und Empfangen der Daten eines Sockets
|
Lesen der Daten von einem Socket
|
Schreiben der Daten auf einen Socket
|
Initiieren einer sicheren (SSL) Verbindung mit einem angegebenen Host über das Protokoll TLS-Handshake
|
Abrufen der Daten eines Zertifikates, das für eine sichere Verwendung TLS-Handshake verwandt wird
|
Lesen der Daten einer sicheren TLS-Verbindung
|
Lesen aller verfügbaren Daten einer sicheren TLS-Verbindung
|
Senden von Daten über eine sichere TLS-Verbindung
|
Senden einer HTTP-Anfrage an den angegebenen Server
|
Senden einer Datei an die im FTP-Tab angegebene Adresse
|
Senden einer E-Mail an die angegebene Adresse im Tab für die E-Mails im Fenster der Einstellungen
|
Senden einer Push-Benachrichtigung an mobile Terminals, dessen MetaQuotes IDs im Tab der Push-Benachrichtigung eingetragen ist.