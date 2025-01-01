ArrayInitialize

Initialisiert das numerische Array durch den vorgegebenen Wert.

For initialization of an array of char type

int ArrayInitialize(

char array[],

char value

);

For initialization of an array of short type

int ArrayInitialize(

short array[],

short value

);

For initialization of an array of int type

int ArrayInitialize(

int array[],

int value

);

For initialization of an array of long type

int ArrayInitialize(

long array[],

long value

);

For initialization of an array of float type

int ArrayInitialize(

float array[],

float value

);

For initialization of an array of double type

int ArrayInitialize(

double array[],

double value

);

For initialization of an array of bool type

int ArrayInitialize(

bool array[],

bool value

);

For initialization of an array of uint type

int ArrayInitialize(

uint array[],

uint value

);

Parameter

array[]

[out] Das numerische Array, das initialisiert werden muss.

value

[in] Neuer Wert, der für alle Elemente des Arrays eingestellt werden muss.

Rückgabewert

Anzahl der Elemente.

Hinweis

Die Funktion ArrayResize() erlaubt die Größe für ein Array mit einem Reserve vorzugeben, damit es größer wird ohne physische Umverteilung des Speichers. Das wird für Operationsgeschwindigkeit gemacht, denn Operationen der Speicherverteilung sind langsam genug.

Die Initialisierung des Arrays vom Ausdruck ArrayInitialize(array, init_val) bedeutet nicht die Initialisierung durch denselben Wert der Elemente der Reserve, die für dieses Array gewählt ist. Bei weiteren Vergrößerungen des Arrays array durch die Funktion ArrayResize() innerhalb des laufenden Reserves, am Ende des Arrays werden die Elemente einfügt, deren Werte nicht bestimmt sind und am öftesten sind sie nicht init_val gleich.

Beispiel: