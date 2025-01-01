- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayInitialize
Initialisiert das numerische Array durch den vorgegebenen Wert.
For initialization of an array of char type
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of short type
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of int type
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of long type
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of float type
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of double type
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of bool type
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of uint type
int ArrayInitialize(
Parameter
array[]
[out] Das numerische Array, das initialisiert werden muss.
value
[in] Neuer Wert, der für alle Elemente des Arrays eingestellt werden muss.
Rückgabewert
Anzahl der Elemente.
Hinweis
Die Funktion ArrayResize() erlaubt die Größe für ein Array mit einem Reserve vorzugeben, damit es größer wird ohne physische Umverteilung des Speichers. Das wird für Operationsgeschwindigkeit gemacht, denn Operationen der Speicherverteilung sind langsam genug.
Die Initialisierung des Arrays vom Ausdruck ArrayInitialize(array, init_val) bedeutet nicht die Initialisierung durch denselben Wert der Elemente der Reserve, die für dieses Array gewählt ist. Bei weiteren Vergrößerungen des Arrays array durch die Funktion ArrayResize() innerhalb des laufenden Reserves, am Ende des Arrays werden die Elemente einfügt, deren Werte nicht bestimmt sind und am öftesten sind sie nicht init_val gleich.
Beispiel:
void OnStart()