- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileIsExist
Prueft, ob die Datei existiert.
|
bool FileIsExist(
Prameter
file_name
[in] Name der geprüften Datei.
common_flag=0
[in] Flagge, die Dateilage bestimmt. Wenn common_flag=FILE_COMMON ist, befindet sich die Datei im gesamten Ordner aller Client-Terminals \Terminal\Common\Files. Anderenfalls befindet sich die Datei im lokalen Ordner.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn die angegebene Datei existiert.
Hinweis
Die prüfen Datei kann ein Unterverzeichnis werden. in diesem Fall gibt die FileIsExist() Funktion false, und in die _LastError Variable wird Fehler 5018 geschrieben - "Das ist keine Datei, nur Verzeichnis" (sehen Sie das Beispiel für die FileFindFirst Funktion).
Aus Sicherheitsgründen ist die Arbeit mit Dateien in MQL5 streng gesteuert. Dateien, mit denen Datei-Operationen mittels MQL5 durchgeführt werden, können nicht außerhalb der Datei-Sandbox sein.
Wenn common_flag=FILE_COMMON ist, sucht die Funktion die angegebene Datei im Gesamtordner aller Client-Terminals \Terminal\Common\Files, anderenfalls sucht die Funktion die Datei im lokalen Ordner (MQL5\Files oder MQL5\Tester\Files beim Testen).
Beispiel:
|
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
Sehen Sie auch