FileIsExist

Prueft, ob die Datei existiert.

bool FileIsExist(

const string file_name,

int common_flag=0

);

Prameter

file_name

[in] Name der geprüften Datei.

common_flag=0

[in] Flagge, die Dateilage bestimmt. Wenn common_flag=FILE_COMMON ist, befindet sich die Datei im gesamten Ordner aller Client-Terminals \Terminal\Common\Files. Anderenfalls befindet sich die Datei im lokalen Ordner.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die angegebene Datei existiert.

Hinweis

Die prüfen Datei kann ein Unterverzeichnis werden. in diesem Fall gibt die FileIsExist() Funktion false, und in die _LastError Variable wird Fehler 5018 geschrieben - "Das ist keine Datei, nur Verzeichnis" (sehen Sie das Beispiel für die FileFindFirst Funktion).

Aus Sicherheitsgründen ist die Arbeit mit Dateien in MQL5 streng gesteuert. Dateien, mit denen Datei-Operationen mittels MQL5 durchgeführt werden, können nicht außerhalb der Datei-Sandbox sein.

Wenn common_flag=FILE_COMMON ist, sucht die Funktion die angegebene Datei im Gesamtordner aller Client-Terminals \Terminal\Common\Files, anderenfalls sucht die Funktion die Datei im lokalen Ordner (MQL5\Files oder MQL5\Tester\Files beim Testen).

Beispiel:

//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//---Datum für alte Dateien

input datetime InpFilesDate=D'2013.01.01 00:00';

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name; // Variable für Speichern die Dateinamen

string filter="*.txt"; // Der Filter für die Suche nach Dateien

datetime create_date; // das Dateierstellungsdatum

string files[]; // Die Liste von Dateinamen

int def_size=25; // die standardmässige Größe des Arrays

int size=0; // die Anzahl der Dateien

//--- trennen Sie den Speicher für den Array ab

ArrayResize(files,def_size);

//--- erhalten Sie die Suche Handle von Grund auf den lokaler Ordner

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name);

//--- prüfen Sie, ob die FileFindFirst()Funktion erfolgreich durchgearbeitet hat

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- durchlaufen Sie im Zyklus Dateien

do

{

files[size]=file_name;

//--- erhöhen Sie die Größe des Arrays

size++;

if(size==def_size)

{

def_size+=25;

ArrayResize(files,def_size);

}

//--- stürzen Sie den Fehlerwert

ResetLastError();

//--- haben Sie das Dateierstellungsdatum

create_date=(datetime)FileGetInteger(file_name,FILE_CREATE_DATE,false);

//--- prüfen Sie, ob die Datei alt ist

if(create_date<InpFilesDate)

{

PrintFormat("Die %s Datei gelöscht!",file_name);

//---löschen Sie die alte Datei

FileDelete(file_name);

}

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- schließen Sie die Suche Handle

FileFindClose(search_handle);

}

else

{

Print("Keine Dateien gefunden!");

return;

}

//--- prüfen Sie, ob welche Dateien blieben

PrintFormat("Resultate:");

for(int i=0;i<size;i++)

{

if(FileIsExist(files[i]))

PrintFormat("Die %s Datei existiert!",files[i]);

else

PrintFormat("Die %s Datei gelöscht!",files[i]);

}

}

Sehen Sie auch

FileFindFirst