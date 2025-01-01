DokumentationKategorien
PeriodSeconds

Gibt die Zahl der Sekunden in der Periode zurück.

int  PeriodSeconds(
   ENUM_TIMEFRAMES  period=PERIOD_CURRENT      // Chartperiode 
   );

Parameter

period=PERIOD_CURRENT

[in]  Wert der Chartperiode aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES. Wenn der Parameter nicht angegeben wird, wird die Sekundenzahl des Charts der laufenden Periode, wo das Programm gestartet ist, zurückgegeben.

Rückgabewert

Zahl der Sekunden in der angegebenen Periode.

Beispiel:

//--- Eingabeparameter
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod1 = PERIOD_CURRENT;   // Erster Zeitrahmen
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod2 = PERIOD_M1;        // Zweiter Zeitrahmen
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Ermitteln der Anzahl der Sekunden in den Chart-Perioden InpPeriod1 und InpPeriod2
   int sec1=PeriodSeconds(InpPeriod1);
   int sec2=PeriodSeconds(InpPeriod2);
//--- Anzeige der empfangenen Werte im Protokoll
   PrintFormat("Seconds in period %s: %lu, in period %s: %lu",TimeframeDescription(InpPeriod1),sec1,TimeframeDescription(InpPeriod2),sec2);
//--- Berechnen, wie viele Balken der Chart-Periode InpPeriod2 in einem Balken mit der Chart-Periode von InpPeriod1 enthalten sind
   int res=sec1/sec2;
   if(res==0)
      res=1;
//--- Anzeige des erhaltenen Wertes im Protokoll
   PrintFormat("One bar %s contains %d bars %s",TimeframeDescription(InpPeriod1),res,TimeframeDescription(InpPeriod2));
   /*
  Ergebnis:
   Seconds in period M5300in period M160
   One bar M5 contains 5 bars M1
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rückgabe des Namens des Zeitrahmens                              |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeframeDescription(const ENUM_TIMEFRAMES period)
  {
   return(StringSubstr(EnumToString(period==PERIOD_CURRENT ? Period() : period), 7));
  }

Sehen Sia auch

_Period, Chartperioden, Datum und Zeit, Objektsichbarkeit