PeriodSeconds

Gibt die Zahl der Sekunden in der Periode zurück.

int PeriodSeconds(

ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT

);

Parameter

period=PERIOD_CURRENT

[in] Wert der Chartperiode aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES. Wenn der Parameter nicht angegeben wird, wird die Sekundenzahl des Charts der laufenden Periode, wo das Programm gestartet ist, zurückgegeben.

Rückgabewert

Zahl der Sekunden in der angegebenen Periode.

Beispiel:

//--- Eingabeparameter

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod1 = PERIOD_CURRENT; // Erster Zeitrahmen

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod2 = PERIOD_M1; // Zweiter Zeitrahmen



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Ermitteln der Anzahl der Sekunden in den Chart-Perioden InpPeriod1 und InpPeriod2

int sec1=PeriodSeconds(InpPeriod1);

int sec2=PeriodSeconds(InpPeriod2);

//--- Anzeige der empfangenen Werte im Protokoll

PrintFormat("Seconds in period %s: %lu, in period %s: %lu",TimeframeDescription(InpPeriod1),sec1,TimeframeDescription(InpPeriod2),sec2);

//--- Berechnen, wie viele Balken der Chart-Periode InpPeriod2 in einem Balken mit der Chart-Periode von InpPeriod1 enthalten sind

int res=sec1/sec2;

if(res==0)

res=1;

//--- Anzeige des erhaltenen Wertes im Protokoll

PrintFormat("One bar %s contains %d bars %s",TimeframeDescription(InpPeriod1),res,TimeframeDescription(InpPeriod2));

/*

Ergebnis:

Seconds in period M5: 300, in period M1: 60

One bar M5 contains 5 bars M1

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rückgabe des Namens des Zeitrahmens |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeframeDescription(const ENUM_TIMEFRAMES period)

{

return(StringSubstr(EnumToString(period==PERIOD_CURRENT ? Period() : period), 7));

}

Sehen Sia auch

_Period, Chartperioden, Datum und Zeit, Objektsichbarkeit