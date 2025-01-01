- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
PeriodSeconds
Gibt die Zahl der Sekunden in der Periode zurück.
|
int PeriodSeconds(
Parameter
period=PERIOD_CURRENT
[in] Wert der Chartperiode aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES. Wenn der Parameter nicht angegeben wird, wird die Sekundenzahl des Charts der laufenden Periode, wo das Programm gestartet ist, zurückgegeben.
Rückgabewert
Zahl der Sekunden in der angegebenen Periode.
Beispiel:
|
//--- Eingabeparameter
Sehen Sia auch