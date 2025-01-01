SymbolInfoMarginRate

Gibt die Margensätze in Abhängigkeit von der Auftragsart und -richtung zurück.

bool SymbolInfoMarginRate(

string name,

ENUM_ORDER_TYPE order_type,

double& initial_margin_rate,

double& maintenance_margin_rate

);

Parameter

name

[in] Name des Symbols.

order_type

[in] Ordertyp.

initial_margin_rate

[out] Variable vom Typ double, der die Anfangsmarge zugewiesen wird. Die Anfangsmarge ist die Höhe des Garantiebetrags für die Ausführung eines Handels mit dem Volumen von 1 Lot der entsprechenden Richtung. Multipliziert man den Koeffizienten mit der Anfangsmarge, erhält man den Betrag, der auf dem Konto reserviert wird, wenn ein Auftrag des angegebenen Typs erteilt wird.

maintenance_margin_rate

[out] Variable vom Typ double für die Erhaltungsmarge. Die Erhaltungsmarge ist der Mindestbetrag für die Aufrechterhaltung einer offenen Position von 1 Lot in der entsprechenden Richtung. Durch Multiplikation des Koeffizienten mit der Erhaltungsmarge erhält man den Betrag, der auf dem Konto reserviert wird, nachdem der Auftrag der angegebenen Art ausgelöst wurde.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn der Abruf der Eigenschaften erfolgreich ausgeführt wurde, andernfalls false.

Beispiel: