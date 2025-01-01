CLSetKernelArgMem

Setzt einen OpenCL-Puffer als ein Parameter der OpenCL-Funktion.

bool CLSetKernelArgMem(

int kernel,

uint arg_index,

int cl_mem_handle

);

Parameter

kernel

[in] Handle auf den Kernel von OpenCL-Programm.

arg_index

[in] Nummer des Funktionsarguments. Nummerierung beginnt mit Null.

cl_mem_handle

[in] Handle auf den OpenCL-Puffer.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().