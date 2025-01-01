Nachschlagewerk MQL5Arbeit mit OpenCLCLSetKernelArgMem
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArgMem
Setzt einen OpenCL-Puffer als ein Parameter der OpenCL-Funktion.
bool CLSetKernelArgMem(
Parameter
kernel
[in] Handle auf den Kernel von OpenCL-Programm.
arg_index
[in] Nummer des Funktionsarguments. Nummerierung beginnt mit Null.
cl_mem_handle
[in] Handle auf den OpenCL-Puffer.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().