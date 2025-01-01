DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Arbeit mit OpenCLCLSetKernelArgMem 

CLSetKernelArgMem

Setzt einen OpenCL-Puffer als ein Parameter der OpenCL-Funktion.

bool  CLSetKernelArgMem(
   int   kernel,           // Handle auf den Kernel von OpenCL-Programm
   uint  arg_index,        // Nummer des OpenCL-Funktionsarguments
   int   cl_mem_handle     // Handle des OpenCL-Puffers
   );

Parameter

kernel

[in]  Handle auf den Kernel von OpenCL-Programm.

arg_index

[in]  Nummer des Funktionsarguments. Nummerierung beginnt mit Null.

cl_mem_handle

[in]  Handle auf den OpenCL-Puffer.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().