ParameterSetRange

Erstellt Regeln für die Verwendung von input-Variable bei der Optimierung eines Expert Advisors in Strategie-Tester: Wert, Schritt der Veränderung, Anfangs-und Endwerte. Es gibt zwei Varianten der Funktion.

1. Einstellung von Werten für den input-Parameter des Integer-Typs

bool ParameterSetRange(

const string name,

bool enable,

long value,

long start,

long step,

long stop

);

2. Einstellung von Werten für den input-Parameter des tatsächlichen Typs

bool ParameterSetRange(

const string name,

bool enable,

double value,

double start,

double step,

double stop

);

Parameter

name

[in] Identifikator der input oder sinput Variable. Diese Variablen sind externe Parameter des Programms, deren Werte man beim Start angeben kann.

enable

[In] Aktivieren Sie diesen Parameter für Durchsuchen der Werte bei der Optimierung in Strategie-Tester.

value

[in] Wert des Parameters.

start

[in] Anfangswert des Parameters bei der Optimierung.

step

[in] Schritt der Veränderung des Parameters beim Durchsuchen seiner Werte.

stop

[in] Endwert des Parameters bei der Optimierung.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, verwenden Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

Die Funktion kann nur aus dem Handler OnTesterInit() beim Start der Optimierung im Strategie-Tester aufgerufen werden. Sie ist für die Einstellung von Bereich und Schritt der Veränderung des Parameters bestimmt, und erlaubt diesen Parameter von der Optimierung, unabhängig von den Einstellungen in Strategie-Tester, völlig auszuschließen. Auch erlaubt sie in der Optimierung sogar die mit dem Modifikator sinput erklärten Variablen zu verwenden.

Die Funktion ParameterSetRange() ermöglicht es Ihnen eigene Skripten der Optimierung des Expert-Advisors in Strategie-Tester je nach den Werten seinen wichtigsten Parameter zu erstellen, das heißt von der Optimierung die notwendigen Eingabeparameter ein- oder auszuschließen, und auch die notwendigen Bereich und Schritt der Veränderung einzustellen.