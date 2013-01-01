DokumentationKategorien
FileReadDatetime

Liest von der Datei des Typs CSVeine Zeile eines der Formate: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" oder "HH:MI:SS" - und wandelt sie in den Wert des Typs datetime um.

datetime  FileReadDatetime(
   int  file_handle      // Datei-Handle
   );

Parameter

file_handle

[in]  Dateiattribut, das durch die Funktion FileOpen() zurückgegeben wird.

Rückgabewert

Wert des Typs datetime.

Beispiel (die Datei wird verwendet, die infolge der Arbeit des Beispiels für die Funktion FileWrite bekommen ist)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Demo_FileReadDateTime.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//---- plot Label1
#property indicator_label1  "UpSignal"
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  4
//---- plot Label2
#property indicator_label2  "DownSignal"
#property indicator_type2   DRAW_ARROW
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  4
//--- Parameter zum Lesen von Daten
input string InpFileName="MACD.csv";  // der Dateiname
input string InpDirectoryName="Data"// der Verzeichnisname
//--- globale Variablen
int      ind=0;       // Index
double   upbuff[];    // der Indikator-Puffer der Zeiger nach oben
double   downbuff[];  // der Indikator-Puffer der Zeiger nach unten
bool     sign_buff[]; // ein Array von Signalen (true - kaufen, false - verkaufen)
datetime time_buff[]; // ein Array der Zeit des Eintritts der Signale
int      size=0;      // die Größe der Array von Signalen
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- öffnen Sie die Datei
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_CSV);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);
      //--- Lesen Sie zuerst die Anzahl der Signale
      size=(int)FileReadNumber(file_handle);
      //--- trennen Sie den Speichern für den Arrays
      ArrayResize(sign_buff,size);
      ArrayResize(time_buff,size);
      //--- lesen Sie die Dateidaten
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         //--- Die Zeit des Signals
         time_buff[i]=FileReadDatetime(file_handle);
         //--- Der Signalwert
         sign_buff[i]=FileReadBool(file_handle);
        }
      //--- schließen Sie die Datei
      FileClose(file_handle);
     }
   else
     {
      PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Arrays-Bindung
   SetIndexBuffer(0,upbuff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,downbuff,INDICATOR_DATA);
//--- geben Sie den Zeichencode für das Rendering in PLOT_ARROW vor
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,241);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,242);
//---- erstellen Sie die Indikatorwerte, die im Diagramm nicht sichtbar sein werden
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   ArraySetAsSeries(time,false);
   ArraySetAsSeries(high,false);
   ArraySetAsSeries(low,false);
//--- der Zyklus für die noch unbearbeiteten Bars
   for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
     {
      //--- die Voreinstellung 0
      upbuff[i]=0;
      downbuff[i]=0;
      //--- prüfen Sie, ob es noch Daten gibt
      if(ind<size)
        {
         for(int j=ind;j<size;j++)
           {
            //--- Wenn die Daten übereinstimmen, dann verwenden Sie den Wert aus einer Datei
            if(time[i]==time_buff[j])
              {
               //--- zeichnen Sie den Zeiger je nach dem Signal
               if(sign_buff[j])
                  upbuff[i]=high[i];
               else
                  downbuff[i]=low[i];
               //--- vergrößern Sie den Zähler
               ind=j+1;
               break;
              }
           }
        }
     }
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben
   return(rates_total);
  }

