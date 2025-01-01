Nachschlagewerk MQL5Mathematische FunktionenMathIsValidNumber
- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathIsValidNumber
Prueft die Richtigkeit der Realzahl
|
bool MathIsValidNumber(
Parameter
number
[in] Gepruefte Zahl.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn die gepruefte Zahl eine zulaessige Realzahl ist. Wenn die gepruefte Zahl plus oder minus Infinitaet "Nichtzahl " (NaN - not a number) ist, gibt die Funktion false zurück.
Beispiel:
|
double abnormal=MathArcsin(2.0);
Sehen Sie auch