DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Mathematische FunktionenMathIsValidNumber 

MathIsValidNumber

Prueft die Richtigkeit der Realzahl

bool  MathIsValidNumber(
   double  number      // die zu gepruefte Zahl
   );

Parameter

number

[in]  Gepruefte Zahl.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die gepruefte Zahl eine zulaessige Realzahl ist.  Wenn die gepruefte Zahl plus oder minus Infinitaet "Nichtzahl " (NaN - not a number) ist, gibt die Funktion false zurück.

Beispiel:

   double abnormal=MathArcsin(2.0);
   if(!MathIsValidNumber(abnormal)) Print("Achtung! MathArcsin(2.0) = ",abnormal); 

Sehen Sie auch

Realtypen (double, float)