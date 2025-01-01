DXBufferCreate

Erstellt einen Puffer eines bestimmten Typs basierend auf einem Daten-Array.

int DXBufferCreate(

int context,

ENUM_DX_BUFFER_TYPE buffer_type,

const void& data[],

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Parameter

context

[in] Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.

buffer_type

[in] Puffertyp für die Enumeration ENUM_DX_BUFFER_TYPE.

data[]

[in] Daten für den zu erstellenden Puffer.

start=0

[in] Index des ersten Elements des Arrays. Ab dieser Stelle werden die Daten des Arrays für den Puffer verwendet. Standardmäßig werden die Daten vom Beginn des Arrays verwendet.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Anzahl der Werte. Standardmäßig wird das ganze Array verwendet (count=WHOLE_ARRAY).

Rückgabewert

Das Handle eines erstellten Puffers oder INVALID_HANDLE im Fehlerfall. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Für den Indexpuffer sollte das Array data[] vom Typ 'uint' sein, während der Vertexpuffer das Array der Strukturen empfängt, die Vertices beschreiben.

Ein erstelltes Handle, das nicht mehr verwendet wird, sollte explizit durch die Funktion DXRelease() freigegeben werden.

ENUM_DX_BUFFER_TYPE