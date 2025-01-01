void OnStart()

{

//--- Geben wir die ganze zugaengliche Information von der Funktion AccountInfoInteger()aus

printf("ACCOUNT_LOGIN = %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));

printf("ACCOUNT_LEVERAGE = %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE));

bool thisAccountTradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED);

bool EATradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT);

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE tradeMode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stopOutMode=(ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE);



//--- informieren wir über die Moeglichkeit, Handelsoperationen durchzuführen

if(thisAccountTradeAllowed)

Print("Handel für dieses Konto ist erlaubt");

else

Print("Handel für dieses Konto ist erlaubt!");



//--- stellen wir fest - ob es moeglich ist, in diesem Konto mit Experten zu handeln

Print("Handel durch Ratgeber ist für dieses Konto erlaubt");

else

Print("Handel durch Ratgeber ist für dieses Konto verboten!");



//--- stellen wir Kontotyp fest

switch(tradeMode)

{

case(ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO):

Print("Das ist ein Demo-Konto");

break;

case(ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST):

Print("Das ist ein Konkurenzkonto");

break;

default:Print("Das ist ein tatsaechliches Konto!");

}



//--- stellen wir Mode der Leveleinstellung fest

switch(stopOutMode)

{

case(ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT):

Print("Level StopOut wird in Prozenten angegeben");

break;

default:Print("Level StopOut wird im Geldausdruck angegeben");

}

}