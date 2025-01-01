DokumentationKategorien
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des Kontos zurück.

long  AccountInfoInteger(
   ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER  property_id      // Identifikator der Eigenschaft
   );

Parameter

property_id

[in] Identifikator der Eigenschaft. Wert kann einer der Werte ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER sein.

Rückgabewert

Wert des Typs long.

Hinweis

Eigenschaft muss eine der Typen bool, int oder long sein.

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- Geben wir die ganze zugaengliche Information von der Funktion AccountInfoInteger()aus
   printf("ACCOUNT_LOGIN =  %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));
   printf("ACCOUNT_LEVERAGE =  %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE));
   bool thisAccountTradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED);
   bool EATradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT);
   ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE tradeMode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);
   ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stopOutMode=(ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE);
 
//--- informieren wir über die Moeglichkeit, Handelsoperationen durchzuführen 
   if(thisAccountTradeAllowed)
      Print("Handel für dieses Konto ist erlaubt");
   else
      Print("Handel für dieses Konto ist erlaubt!");
 
//--- stellen wir fest - ob es moeglich ist, in diesem Konto mit Experten zu handeln 
      Print("Handel durch Ratgeber ist für dieses Konto erlaubt");
   else
      Print("Handel durch Ratgeber ist für dieses Konto verboten!");
 
//--- stellen wir Kontotyp fest 
   switch(tradeMode)
     {
      case(ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO):
         Print("Das ist ein Demo-Konto");
         break;
      case(ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST):
         Print("Das ist ein Konkurenzkonto");
         break;
      default:Print("Das ist ein tatsaechliches Konto!");
     }
 
//--- stellen wir Mode der Leveleinstellung fest 
   switch(stopOutMode)
     {
      case(ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT):
         Print("Level StopOut wird in Prozenten angegeben");
         break;
      default:Print("Level StopOut wird im Geldausdruck angegeben");
     }
  }

Sehen Sie auch

Kontoinformation