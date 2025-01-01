|
void OnStart()
{
//--- Geben wir die ganze zugaengliche Information von der Funktion AccountInfoInteger()aus
printf("ACCOUNT_LOGIN = %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));
printf("ACCOUNT_LEVERAGE = %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE));
bool thisAccountTradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED);
bool EATradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT);
ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE tradeMode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);
ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stopOutMode=(ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE);
//--- informieren wir über die Moeglichkeit, Handelsoperationen durchzuführen
if(thisAccountTradeAllowed)
Print("Handel für dieses Konto ist erlaubt");
else
Print("Handel für dieses Konto ist erlaubt!");
//--- stellen wir fest - ob es moeglich ist, in diesem Konto mit Experten zu handeln
Print("Handel durch Ratgeber ist für dieses Konto erlaubt");
else
Print("Handel durch Ratgeber ist für dieses Konto verboten!");
//--- stellen wir Kontotyp fest
switch(tradeMode)
{
case(ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO):
Print("Das ist ein Demo-Konto");
break;
case(ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST):
Print("Das ist ein Konkurenzkonto");
break;
default:Print("Das ist ein tatsaechliches Konto!");
}
//--- stellen wir Mode der Leveleinstellung fest
switch(stopOutMode)
{
case(ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT):
Print("Level StopOut wird in Prozenten angegeben");
break;
default:Print("Level StopOut wird im Geldausdruck angegeben");
}
}