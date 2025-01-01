Graphische Objekte

Gruppe der Funktionen, die für Arbeit mit graphischen Objekten, die zum jeden angegebenen Chart gehören, bestimmt ist. Diese Funktionen können nicht in Anzeigern verwendet werden.

Die Funktionen, die die Eigenschaften von grafischen Objekten eingeben, und die Operationen der Erstellung ObjectCreate() und Bewegen ObjectMove() von Objekte auf dem Chart sind tatsächliche verwendet, um Befehle dem Chart zu senden. Der erfolgreiche Erfüllung dieser Funktionen wird der Befehl in die allgemeine Warteschlange der Chartereignisse platziert. Visuelle Veränderung der Eigenschaften von grafischen Objekten wird während der Verarbeitung der Ereigniswarteschlange von diesem Chart geändert.

Aus diesem Grund sollte man nicht erwarten, dass die graphische Objekten sofort nach dem Aufruf dieser Funktionen visuell aktualisiert wird. Im Allgemeinen werden die graphische Objekten durch das Terminal automatisch nach Änderung-Ereignisse aktualisiert - die Ankunft der neuen Quote, Änderung von Chartfenstergröße, etc.

Um graphischen Objekten zu aktualisieren, verwenden Sie ChartRedraw().

Funktion Massnahme ObjectCreate Erzeugt das Objekt des vorgegebenen Typs auf dem vorgegebenen Chart ObjectName Gibt den Namen des Objekts des entsprechenden Typs im angegebenen Chart zurück (im angegebenen Fenster des Charts) ObjectDelete Entfernt das Objekt mit dem angegebenen Namen vom angegebenen Chart (vom angegebenen Subfenster des Charts) ObjectsDeleteAll Entfernt alle Objekte des angegebenen Typs vom angegebenen Chart (vom angegebenen Subfenster des Charts) ObjectFind Sucht Objekt mit dem angegebenen Identifikator nach dem Namen ObjectGetTimeByValue Gibt Zeitwert für den angegebenen Preiswert des Objekts zurück ObjectGetValueByTime Gibt Preiswert des Objekts für die angegebene Zeit zurück ObjectMove Verändert die Koordinaten des angegebenen Bezugspunktes des Objekts. ObjectsTotal Gibt die Anzahl der Objekte des angegebenen Typs im angegebenen Chart (angegebenen Subfenster des Charts) zurück. ObjectGetDouble Gibt den Wert des Typs double der entsprechenden Eigenschaft des Objekts zurück. ObjectGetInteger Gibt den ganzzahligen Wert der entsprechenden Eigenschaft des Objekts zurück. ObjectGetString Gibt den Wert des Typs string der entsprechenden Eigenschaft des Objekts ObjectSetDouble Stellt den wert der entsprechenden Eigenschaft des Objekts ein ObjectSetInteger Stellt den wert der entsprechenden Eigenschaft des Objekts ein ObjectSetString Stellt den wert der entsprechenden Eigenschaft des Objekts ein TextSetFont Setzt die Schrift für die Textausgabe durch Zeichnenmethoden (die Standardschriftart ist Arial 20) TextOut Gibt den Text in einem benutzerdefinierten Array (Puffer), der für die Erstellung von grafischen Ressource benutzt wird, aus TextGetSize Gibt die Breite und Höhe der Zeile mit den aktuellen Schrifteinstellungen zurück

Jedes graphische Objekt muss einen Namen haben, der unikal innerhalb eines Charts, sein muss einschliesslich seine Subfenster. Veranderung des Namens des graphischen Objekts formiert zwei Ereignisse: das erste Ereignis ist die Entfernung des Objekts mit dem alten Namen, das zweite Ereignis ist die Erzeugung des graphischen Objekts mit dem neuen Namen.

Nach Erzeugung des Objekt oder Modifikation der Objekteigenschaften ist es empfehlenswert, die Funktion ChartRedraw() aufzurufen, die die Anweisung gibt, den Chart (und alle darauf sichtbaren Objekte) zu zeichnen.