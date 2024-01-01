DokumentationKategorien
Löscht alle Balken aus der Preishistorie eines nutzerdefinierten Symbols im angegebenen Zeitintervall.

int  CustomRatesDelete(
   const string     symbol,       // Symbolname
   datetime         from,         // von
   datetime         to            // bis
   );

Parameter

symbol

[in]  Name des nutzerdefinierten Symbols.

from

[in]  Zeit des ersten Balkens in der Preishistorie aus dem angegebenen Zeitintervall, der gelöscht werden muss.

to

[in]  Zeit des letzten Balkens in der Preishistorie aus dem angegebenen Zeitintervall, der gelöscht werden muss.

Rückgabewert

Anzahl der gelöschten Balken oder -1 im Fehlerfall.

 

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            CustomRatesDelete.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"     // Name des nutzerdefinierten Symbols
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"           // Name der Gruppe, in der das Symbol erstellt werden soll
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()          // Name des Symbols, das als Basis des nutzerdefinierten Symbols dienen soll
 
#define   DATARATES_COUNT        4                 // Anzahl der Balken, die an das Log gesendet werden soll
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Abrufen des Fehlercodes beim Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- wenn der Fehlercode nicht 0 (erfolgreiche Symbolerstellung) und nicht 5304 (Symbol wurde bereits erstellt) ist - verlasse das Skript
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
 
//--- Anzahl der Balken des Standardsymbols abrufen
   int bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINPERIOD_M1);
      
//--- Abrufen der Daten aller Balken des Standardsymbols des Zeitrahmens 1 Minute in das MqlRates-Array
   MqlRates rates[]={};
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINPERIOD_M10barsrates)!=bars)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_ORIGINbarsGetLastError());
      return;
     }
 
//--- Setzen die kopierten Daten auf den Minuten-Historie des nutzerdefinierten Symbols
   ResetLastError();
   if(CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAMErates)<0)
     {
      PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
     
//--- nach dem Aktualisieren der historischen Daten die Anzahl der nutzerdefinierten Balken des Symbols abrufen
   bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M1);
   
//--- die Daten aller Balken des nutzerdefinierten Symbols des Zeitrahmens 1 Minute in das MqlRates-Array abrufen
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M10barsrates)!=bars)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEbarsGetLastError());
      return;
     }
 
//--- die letzten DATARATES_COUNT Balken der M1-Historie des nutzerdefinierten Symbols im Log ausdrucken
   int digits=(int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("Last %d bars of the custom symbol's minute history:"DATARATES_COUNT);
   ArrayPrint(ratesdigitsNULLbars-DATARATES_COUNTDATARATES_COUNT);
   
//--- Löschen der beiden vorletzten Datenbalken der Minutenhistorie des nutzerdefinierten Symbols
   datetime time_fromrates[bars-3].time;
   datetime time_to  = rates[bars-2].time;
   ResetLastError();
   int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAMEtime_fromtime_to);
   if(deleted<0)
     {
      PrintFormat("CustomRatesDelete(%s) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
     
//--- nach dem Löschen von zwei Balken der historischen Daten wird die Anzahl der Balken des nutzerdefinierten Symbols erneut abgerufen
   bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M1);
   
//--- die Daten aller verbleibenden Balken des Minutenzeitrahmens des nutzerdefinierten Symbols erneut abrufen
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M10barsrates)!=bars)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEbarsGetLastError());
      return;
     }
 
//--- die letzten DATARATES_COUNT Balken der aktualisierten M1-Historie des nutzerdefinierten Symbols im Log ausdrucken
   PrintFormat("\nLast %d bars after applying CustomRatesDelete() with %d deleted bars:"DATARATES_COUNTdeleted);
   ArrayPrint(ratesdigitsNULLbars-DATARATES_COUNTDATARATES_COUNT);
     
//--- einen Hinweis zu den Tasten zur Beendigung des Skripts im Kommentar des Charts anzeigen
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- warten, bis die Tasten „Esc“ oder „Entf“ gedrückt werden, um die Endlosschleife zu verlassen
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- beim Drücken von Entf das erstellte nutzerdefinierte Symbol und seine Daten löschen
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         //--- Balkendaten löschen
         int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME0LONG_MAX);
         if(deleted>0)
            PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted"deletedCUSTOM_SYMBOL_NAME);
         
         //--- Tickdaten löschen
         deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME0LONG_MAX);
         if(deleted>0)
            PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted"deletedCUSTOM_SYMBOL_NAME);
         
         //--- Symbol löschen
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- Chart vor dem Ende löschen
   Comment("");
   /*
   Ergebnis:
   Last 4 bars of the custom symbol's minute history:
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [02024.06.18 20:53:00 1.07341 1.07347 1.07336 1.07343            38        0             0
   [12024.06.18 20:54:00 1.07344 1.07354 1.07344 1.07353            21        0             0
   [22024.06.18 20:55:00 1.07353 1.07362 1.07351 1.07356            32        0             0
   [32024.06.18 20:56:00 1.07356 1.07358 1.07352 1.07354            24        0             0
   
   Last 4 bars after applying CustomRatesDelete() with 2 deleted bars:
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [02024.06.18 20:51:00 1.07357 1.07358 1.07347 1.07349            25        0             0
   [12024.06.18 20:52:00 1.07349 1.07350 1.07336 1.07341            31        0             0
   [22024.06.18 20:53:00 1.07341 1.07347 1.07336 1.07343            38        0             0
   [32024.06.18 20:56:00 1.07356 1.07358 1.07352 1.07354            24        0             0
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Nutzerdefiniertes Symbol erstellen, Fehlercode zurückgeben       |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- Definition des Namens eines Symbols, auf dem ein nutzerdefiniertes Symbol basieren soll.
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- Wenn das Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist und nicht der Fehler 5304 aufgetreten ist, wird es im Log gemeldet.
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- Erfolg
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Nutzerdefiniertes Symbol entfernen                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- das Symbol aus dem Fenster der Marktübersicht ausblenden
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- Wenn das Löschen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist, wird das im Log gemeldet und „false“ zurückgegeben.
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- Erfolg
   return(true);
  }

 

