//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteInteger.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- die Parameter für das Erhalten der Daten aus dem Terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // Währungspaar

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // Zeitspanne

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // das Anfangsdatum zum Kopieren von Daten

//--- die Parameter für die Aufzeichnung der Daten in die Datei

input string InpFileName="Trend.bin"; // der Dateiname

input string InpDirectoryName="Data"; // der Verzeichnisname

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

double close_buff[];

datetime time_buff[];

int size;

//--- stürzen Sie den Fehlerwert

ResetLastError();

//--- Kopieren Sie der Schlußpreis für jede Bar

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fehler beim Kopieren von Werte des Schlußpreises. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- Kopieren Sie die Zeit für jede Bar

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fehler beim Kopieren von Zeitwerte. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- erhalten Sie die Größe des Buffers

size=ArraySize(close_buff);

//--- öffnen Sie die Datei zum Schreiben die Werte (wenn nicht, dann sie automatisch erstellt werden wird)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);

PrintFormat("Pfad zur Datei: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//---

int up_down=0; // Die Fahne der Tendenz

int arr_size; // die Größe des Arrays arr

uchar arr[]; // das Array vom Typ uchar

//--- schreiben Sie die Zeitwerte in die Datei

for(int i=0;i<size-1;i++)

{

//--- Vergleichen Sie die Schlußpreis an den aktuellen und folgenden Bars

if(close_buff[i]<=close_buff[i+1])

{

if(up_down!=1)

{

//--- schreiben Sie den Datumswert in einer Datei mit FileWriteInteger

StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);

arr_size=ArraySize(arr);

//--- schreiben Sie zuerst die Anzahl der Symbolen im Array

FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);

//--- schreiben Sie die Symbole selbst

for(int j=0;j<arr_size;j++)

FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);

//--- ändern Sie die Fahne der Tendenz

up_down=1;

}

}

else

{

if(up_down!=-1)

{

//--- schreiben Sie den Datumswert in einer Datei mit FileWriteInteger

StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);

arr_size=ArraySize(arr);

//--- schreiben Sie zuerst die Anzahl der Symbolen im Array

FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);

//--- schreiben Sie die Symbole selbst

for(int j=0;j<arr_size;j++)

FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);

//--- ändern Sie die Fahne der Tendenz

up_down=-1;

}

}

}

//--- schließen Sie die Datei

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Die Daten sind aufgezeichnet, die Datei %s geschlossen",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());

}