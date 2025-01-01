//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Anzeige eines Countdowns von 10 bis 1 in den Kommentaren des Charts

for(int i=10; i>0 && !IsStopped(); i--)

{

Comment(StringFormat("Wait %u seconds",i));

Sleep(1000);

}

//--- Schreiben eines Textes in den "ankommenden" Kommentar, der den Zweck des Skripts beschreibt

string text="This was a test showing how the Sleep() function works";

string mess="";

for(int i=0; i<(int)text.Length(); i++)

{

mess+=ShortToString(text.GetChar(i));

Sleep(100);

Comment(mess);

}

//--- Auf Wiedersehen...

Sleep(1000);

for(int i=0; i<6; i++)

{

mess=(i % 2 == 0 ? "" : " Bye!");

Comment(mess);

Sleep(300);

}

//--- Löschen des Textes vom Chart

Comment("");

}