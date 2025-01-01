- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
Sleep
Funktion verzögert die Ausführung des laufenden Experten oder des Scripts für bestimmtes Zeitintervall.
|
void Sleep(
Parameter
milliseconds
[in] Verzögerungsintervall in Milisekunden.
Rückgabewert
Keinen Rückgabewert.
Hinweis
Die Funktion Sleep() kann aus Nutzerindikatoren nicht aufgerufen werden, denn Intervalle werden im Interface Thread ausgeführt und müssen es nicht hemmen. Die Funktion verfügt über eine integrierte Prüfung der Stopp-Flag des Experten alle 0.1 Sekunden.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+