DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Allgemeine FunktionenSleep 

Sleep

Funktion verzögert die Ausführung des laufenden Experten oder des Scripts für bestimmtes Zeitintervall.

void  Sleep(
   int  milliseconds      // Intervall
   );

Parameter

milliseconds

[in]  Verzögerungsintervall in Milisekunden.

Rückgabewert

Keinen Rückgabewert.

Hinweis

Die Funktion Sleep() kann aus Nutzerindikatoren nicht aufgerufen werden, denn Intervalle werden im Interface Thread ausgeführt und müssen es nicht hemmen. Die Funktion verfügt über eine integrierte Prüfung der Stopp-Flag des Experten alle 0.1 Sekunden.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Anzeige eines Countdowns von 10 bis 1 in den Kommentaren des Charts
   for(int i=10i>0 && !IsStopped(); i--)
     {
      Comment(StringFormat("Wait %u seconds",i));
      Sleep(1000);
     }
//--- Schreiben eines Textes in den "ankommenden" Kommentar, der den Zweck des Skripts beschreibt
   string text="This was a test showing how the Sleep() function works";
   string mess="";
   for(int i=0i<(int)text.Length(); i++)
     {
      mess+=ShortToString(text.GetChar(i));
      Sleep(100);
      Comment(mess);
     }
//--- Auf Wiedersehen...
   Sleep(1000);
   for(int i=0i<6i++)
     {
      mess=(i % 2 == 0 ? "" : "  Bye!");
      Comment(mess);
      Sleep(300);
     }
//--- Löschen des Textes vom Chart
   Comment("");
  }