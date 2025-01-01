- OrderCalcMargin
OrderCalcProfit
Berechnet die Größe des Gewinns für das laufende Konto und Marktumgebung aufgrund der übertragenen Parameter. Bestimmt für vorläufige Einschätzung der Handelsoperation. Der Wert wird in der Währung des Kontos zurückgegeben.
bool OrderCalcProfit(
Parameter
action
[in] Ordertyp, kann einen der zwei Werte der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE annehemen: ORDER_TYPE_BUY oder ORDER_TYPE_SELL.
symbol
[in] Name des Finanzinstrumentes .
volume
[in] Volumen der Handelsoperation.
price_open
[in] Eröffnungspreis.
price_close
[in] Abschlusspreis.
profit
[out] Variable in die der berechnete Wert des Gewinns bei der erfolgreichen Ausführung der Funktion geschrieben wird. Wert der Gewinneinschätzung hängt von vielen Faktoren ab und kann sich bei der Veränderung der Marktumgebung verändern.
Rückgabewert
Gibt true im Erfolgsfall zurück, anderenfalls false. Wenn es einen unzulässigen Ordertyp angegeben wird, gibt die Funktion false zurück. Für den Erhalt der Information über den Fehler, muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.
Beispiel:
Siehe auch
OrderSend(), Ordereigenschaften, Typen der Handelsoperationen