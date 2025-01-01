- CalendarCountryById
Funktionen des Wirtschaftskalenders
Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionen für das Arbeiten mit dem Wirtschaftskalender, die direkt auf der MetaTrader-Plattform verfügbar sind. Der Wirtschaftskalender ist eine vorgefertigte Enzyklopädie mit Beschreibungen makroökonomischer Indikatoren, deren Veröffentlichungsterminen und Wichtigkeitsmerkmalen. Relevante Werte makroökonomischer Indikatoren werden direkt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung an die MetaTrader-Plattform gesendet und in einem Chart als Tags angezeigt, mit denen Sie die erforderlichen Indikatoren nach Ländern, Währungen und Bedeutung visuell verfolgen können.
Alle Funktionen, die mit dem Wirtschaftskalender arbeiten, nutzen die Zeit des Handelsservers (TimeTradeServer). Das bedeutet, dass die Zeit in der Struktur MqlCalendarValue und die Zeitangaben der Funktionen CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory in der Zeitzone des Handelsservers eingestellt sind und nicht in der lokalen Zeitzone des Nutzers.
Die Funktionen des Wirtschaftskalenders ermöglichen die automatische Analyse eingehender Ereignisse nach benutzerdefinierten Kriterien der Wichtigkeit aus der Perspektive der benötigten Länder/Währungen.
|
Funktion
|
Aktion
|
Abrufen der Länderbeschreibung nach seiner ID
|
Abrufen der Ereignisbeschreibung nach seiner ID
|
Abrufen der Ereigniswertbeschreibung nach seiner ID
|
Abrufen des Arrays der Namen der im Kalender verfügbaren Länder
|
Abrufen des Arrays mit den Beschreibungen aller im Kalender verfügbaren Ereignisse nach dem angegebenen Landes-Code
|
Abrufen des Arrays der Beschreibungen aller im Kalender verfügbaren Ereignisse in einer bestimmten Währung
|
Abrufen des Arrays der Werte für alle Ereignisse in einem bestimmten Zeitraum mit einem Ereignis-ID
|
Abrufen des Arrays der Werte für alle Ereignisse in einem bestimmten Zeitbereich mit der Möglichkeit, nach Land und/oder Währung zu sortieren
|
Abrufen des Arrays der Ereigniswerte nach seiner ID seit dem Status der Kalenderdatenbank nach einer angegebenen change_id
|
Abrufen des Arrays der Werte für alle Ereignisse mit der Möglichkeit, nach Land und/oder Währung seit dem Status der Kalenderdatenbank mit einer angegebenen change_id zu sortieren