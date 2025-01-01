Funktionen des Wirtschaftskalenders

Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionen für das Arbeiten mit dem Wirtschaftskalender, die direkt auf der MetaTrader-Plattform verfügbar sind. Der Wirtschaftskalender ist eine vorgefertigte Enzyklopädie mit Beschreibungen makroökonomischer Indikatoren, deren Veröffentlichungsterminen und Wichtigkeitsmerkmalen. Relevante Werte makroökonomischer Indikatoren werden direkt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung an die MetaTrader-Plattform gesendet und in einem Chart als Tags angezeigt, mit denen Sie die erforderlichen Indikatoren nach Ländern, Währungen und Bedeutung visuell verfolgen können.

Alle Funktionen, die mit dem Wirtschaftskalender arbeiten, nutzen die Zeit des Handelsservers (TimeTradeServer). Das bedeutet, dass die Zeit in der Struktur MqlCalendarValue und die Zeitangaben der Funktionen CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory in der Zeitzone des Handelsservers eingestellt sind und nicht in der lokalen Zeitzone des Nutzers.

Die Funktionen des Wirtschaftskalenders ermöglichen die automatische Analyse eingehender Ereignisse nach benutzerdefinierten Kriterien der Wichtigkeit aus der Perspektive der benötigten Länder/Währungen.