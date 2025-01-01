DokumentationKategorien
ChartXOnDropped

Gibt X-Koordinate zurück, wohin dieser Expert oder Script versetzt wurde.

int  ChartXOnDropped();

Rückgabewert

Wert der X-Koordinate.

Hinweis

X-Achse  ist von links nach rechts gerichtet.

Beispiel:

   int X=ChartXOnDropped();
   int Y=ChartYOnDropped();
   Print("(X,Y) = ("+X+","+Y+")");

