ChartFirst

Gibt den Identifikator des ersten Charts des Client-Terminals zurück.

long  ChartFirst();

Rückgabewert

Identifikator des Charts.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Ermitteln der ID des allerersten geöffneten Charts im Client-Terminal
   long            chart_idChartFirst();
   
//--- zusätzlich das Chart-Symbol und den Zeitrahmen unter Verwendung der erhaltenen ID ermitteln
   string          symbol  = ChartSymbol(chart_id);
   ENUM_TIMEFRAMES period  = ChartPeriod(chart_id);
   
//--- Anzeige der Beschreibung des ersten Charts des Client-Terminals im Journal
   PrintFormat("ID of the first chart of the client terminal: %I64d, chart symbol: %s, chart period: %s"chart_idsymbolStringSubstr(EnumToString(period), 7));
   /*
   Ergebnis:
   ID of the first chart of the client terminal133246248352168440chart symbolEURUSDchart periodM1
   */
  }