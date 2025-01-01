//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Ermitteln der ID des allerersten geöffneten Charts im Client-Terminal

long chart_id= ChartFirst();



//--- zusätzlich das Chart-Symbol und den Zeitrahmen unter Verwendung der erhaltenen ID ermitteln

string symbol = ChartSymbol(chart_id);

ENUM_TIMEFRAMES period = ChartPeriod(chart_id);



//--- Anzeige der Beschreibung des ersten Charts des Client-Terminals im Journal

PrintFormat("ID of the first chart of the client terminal: %I64d, chart symbol: %s, chart period: %s", chart_id, symbol, StringSubstr(EnumToString(period), 7));

/*

Ergebnis:

ID of the first chart of the client terminal: 133246248352168440, chart symbol: EURUSD, chart period: M1

*/

}