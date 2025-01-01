DokumentationKategorien
Liefert die Anzahl aller Indikatoren des angegebenen Chartfensters.

int  ChartIndicatorsTotal(
   long  chart_id,      // Identifikator des Charts
   int   sub_window     // Nummer des Unterfensters
   );

Parameter

chart_id

[in]  Identifikator des Charts. 0 bedeutet das aktuelle

sub_window

[in]  Nummer des Unterfensters des Charts. 0 bedeutet das Hauptfenster des Charts.

Rückgabewert

Anzahl aller Indikatoren des angegebenen Chartfensters. Um die Information über den Fehler zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Die Funktion ermöglicht alle Indikatoren des Charts durchzugehen .

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Abrufen der ID des aktuellen Charts und die Anzahl seiner Unterfenster, einschließlich des Hauptfensters
   long chart_id = ChartID();
   int  wnd_total= (int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
   
//--- Iteration über alle aktuellen Chartfenster in einer Schleife
   for(int w=0w<wnd_totalw++)
     {
      //--- abrufen der Anzahl der Indikatoren, die in dem durch den Schleifenindex spezifizierte Chartfenster laufen
      int ind_total=ChartIndicatorsTotal(chart_idw);
      
      PrintFormat("Chart ID %I64d, subwindow %d. Attached indicators: %d"chart_idwind_total);
     }
   /*
   Ergebnis:
   Chart ID 133246248352168439subwindow 0Attached indicators3
   Chart ID 133246248352168439subwindow 1Attached indicators2
   Chart ID 133246248352168439subwindow 2Attached indicators1
   */
  }

Siehe auch

