ChartIndicatorsTotal
Liefert die Anzahl aller Indikatoren des angegebenen Chartfensters.
int ChartIndicatorsTotal(
Parameter
chart_id
[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet das aktuelle
sub_window
[in] Nummer des Unterfensters des Charts. 0 bedeutet das Hauptfenster des Charts.
Rückgabewert
Anzahl aller Indikatoren des angegebenen Chartfensters. Um die Information über den Fehler zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Die Funktion ermöglicht alle Indikatoren des Charts durchzugehen .
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()