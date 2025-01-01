Datum und Zeit
Gruppe von Funktionen, die Arbeit mit den Daten der Art datetime (ganze Zahl, als Sekundenzahl seit 1.Januar 1970 0:00gesehen) gewährleistet.
Um die Zähler und hochauflösende Timer zu arrangieren, verwenden Sie die Funktion GetTickCount(), die den Wert in Millisekunden gibt.
|
Funktion
|
Massnahme
|
Bringt den letzten bekannten Serevernamen (Zeit der letzten Kotierung) in datetime Format zurück
|
Bringt den laufenden Berechnunngszeitrzum des Handelsservers zurück
|
Bringt die lokale Computerzeit in datetime Format zurück
|
Bringt GMT Zeit in Format datetime mit Rücksicht auf Übergang zur Sommer-/Winterzeit für lokale Zeit des Computers mit dem Client-Terminals
|
Gibt Zeichen des überganges zur Sommer-/Winterzeit zurück
|
Gibt die laufende Differenz zwischen Zeit GMT und lokaler Zeit des Computers in Sekunden mit Rücksicht übergang zur Sommer-/Winterzeit
|
Wandelt einen Wert des Typs datetime in eine Variable des Typs der Strukturen MqlDateTime um
|
Wandelt Variable des Typs der Strukturen MqlDateTime in den Wert des Typs datetime um