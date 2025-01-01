DokumentationKategorien
Datum und Zeit

Gruppe von Funktionen, die Arbeit mit den Daten der Art datetime (ganze Zahl,  als Sekundenzahl seit 1.Januar 1970 0:00gesehen) gewährleistet.

Um die Zähler und hochauflösende Timer zu arrangieren, verwenden Sie die Funktion GetTickCount(), die den Wert in Millisekunden gibt.

Funktion

Massnahme

TimeCurrent

Bringt den letzten bekannten Serevernamen (Zeit der letzten Kotierung) in datetime Format zurück

TimeTradeServer

Bringt den laufenden Berechnunngszeitrzum des Handelsservers zurück

TimeLocal

Bringt die lokale Computerzeit in datetime Format zurück

TimeGMT

Bringt  GMT Zeit in Format datetime mit Rücksicht auf Übergang zur Sommer-/Winterzeit für lokale Zeit des Computers mit dem Client-Terminals

TimeDaylightSavings

Gibt Zeichen des überganges zur Sommer-/Winterzeit zurück

TimeGMTOffset

Gibt die laufende Differenz zwischen Zeit  GMT und lokaler Zeit des Computers in Sekunden mit Rücksicht übergang zur Sommer-/Winterzeit

TimeToStruct

Wandelt einen Wert des Typs datetime in eine Variable des Typs der Strukturen MqlDateTime um

StructToTime

Wandelt Variable des Typs der Strukturen MqlDateTime in den Wert des Typs datetime um