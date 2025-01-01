Nachschlagewerk MQL5BenutzerindikatorenPlotIndexSetString
- Stile der Indikator in den Beispielen
- Zusammenhang zwischen Eigenschaften des Indikators und entsprechenden Funktionen
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
PlotIndexSetString
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft der entsprechenden Indikatorlinie zurück. Indikatoreigenschaft muss des Typs string sein.
|
bool PlotIndexSetString(
Parameter
plot_index
[in] Index der graphischen Darstellung
prop_id
[in] Identifikator der Indikatoreigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING sein.
prop_value
[in] Eigenschaftswert.
Rückgabewert
Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false.