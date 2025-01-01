PlotIndexSetString

Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft der entsprechenden Indikatorlinie zurück. Indikatoreigenschaft muss des Typs string sein.

bool PlotIndexSetString(

int plot_index,

int prop_id,

string prop_value

);

Parameter

plot_index

[in] Index der graphischen Darstellung

prop_id

[in] Identifikator der Indikatoreigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING sein.

prop_value

[in] Eigenschaftswert.

Rückgabewert

Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false.