StringTrimRight

Entfernt Zeilenvorschub, Leerzeichen und Tabs am rechten Ende der Zeichenkette nach dem letzten bedeutungsvollen Buchstaben. Es wird die Zeichenkette selbst modifiziert.

int StringTrimRight(

string& string_var

);

Parameter

string_var

[in][out] Zeichenkette, die rechts reduziert werden soll.

Rückgabewert

Es wird die Anzahl der entfernten Zeichen zurückgegeben.

Beispiel:

void OnStart()

{

//--- Definition der Quellzeichenkette mit sechs Leerzeichen am rechten Ende

string text="All spaces on the right will be removed from this string ";

//--- die Quellzeichenkette im Protokoll ausgeben

PrintFormat("Source line:

'%s'", text);

//--- entferne alle Leerzeichen am rechten Ende und gib die Anzahl der entfernten Zeichen und die resultierende Zeichenkette im Protokoll aus.

int num=StringTrimRight(text);

PrintFormat("The StringTrimRight() function removed %d chars from the right side. Now the line looks like this:

'%s'", num, text);



/*

Ergebnis

Source line:

'All spaces on the right will be removed from this string '

The StringTrimRight() function removed 6 chars from the right side. Now the line looks like this:

'All spaces on the right will be removed from this string'

*/

}

Siehe auch

StringTrimLeft, StringToLower, StringToUpper