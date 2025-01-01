DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StringfunktionenStringTrimRight 

StringTrimRight

Entfernt Zeilenvorschub, Leerzeichen und Tabs am rechten Ende der Zeichenkette nach dem letzten bedeutungsvollen Buchstaben. Es wird die Zeichenkette selbst modifiziert.

int  StringTrimRight(
   string&  string_var      // zu verkleinernde Zeichenkette
   );

Parameter

string_var

[in][out]  Zeichenkette, die rechts reduziert werden soll.

Rückgabewert

Es wird die Anzahl der entfernten Zeichen zurückgegeben.

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- Definition der Quellzeichenkette mit sechs Leerzeichen am rechten Ende
   string text="All spaces on the right will be removed from this string      ";
//--- die Quellzeichenkette im Protokoll ausgeben
   PrintFormat("Source line:\n'%s'"text);
//--- entferne alle Leerzeichen am rechten Ende und gib die Anzahl der entfernten Zeichen und die resultierende Zeichenkette im Protokoll aus.
   int num=StringTrimRight(text);
   PrintFormat("The StringTrimRight() function removed %d chars from the right side. Now the line looks like this:\n'%s'"numtext);
   
  /*
  Ergebnis
   Source line:
   'All spaces on the right will be removed from this string      '
   The StringTrimRight() function removed 6 chars from the right sideNow the line looks like this:
   'All spaces on the right will be removed from this string'
  */
  }

Siehe auch

StringTrimLeft, StringToLower, StringToUpper