- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
Setzt die Suche fort, die durch die FileFindFirst() Funktion angefangen wurde.
bool FileFindNext(
Parameter
search_handle
[in] Die Suche Handle, die durch die FileFindFirst() Funktion erhalten wurde.
returned_filename
[out] Name der nächsten gefundenen Datei oder des Verzeichnisses. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.
Rückgabewert
Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false.
Beispiel:
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
