Setzt die Suche fort, die durch die FileFindFirst() Funktion angefangen wurde.

bool  FileFindNext(
   long      search_handle,         // die Suche Handle
   string&   returned_filename      // der Name von gefundenen Datei oder Unterverzeichnis
   );

Parameter

search_handle

[in]  Die Suche Handle, die durch die FileFindFirst() Funktion erhalten wurde.

returned_filename

[out] Name der nächsten gefundenen Datei oder des Verzeichnisses. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.

Rückgabewert

Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false.

Beispiel:

//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
#property script_show_inputs
//--- Filter
input string InpFilter="*";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string file_name;
   int    i=1;
//--- erhalten Sie die Suche Handle von Grund auf den lokaler Ordner 
   long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);
//--- prüfen Sie, ob die FileFindFirst() Funktion erfolgreich durchgearbeitet hat
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- im Zyklus prüfen Sie, ob gesendet Strings Dateinamen oder Verzeichnissen sind
      do
        {
         ResetLastError();
         //--- Wenn es die Datei, so wird die Funktion true zurückgeben, und wenn das Verzeichnis ist, so generiert die Funktion den Fehler ERR_FILE_IS_DIRECTORY
         FileIsExist(file_name);
         PrintFormat("%d : %s Name = %s",i,GetLastError()==ERR_FILE_IS_DIRECTORY ? "Verzeichnis" : "Datei",file_name);
         i++;
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- schließen Sie die Suche Handle
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("Keine Dateien gefunden!");
  }

Sehen Sie auch

FileFindFirst, FileFindClose