FileFindNext

Setzt die Suche fort, die durch die FileFindFirst() Funktion angefangen wurde.

bool FileFindNext(

long search_handle,

string& returned_filename

);

Parameter

search_handle

[in] Die Suche Handle, die durch die FileFindFirst() Funktion erhalten wurde.

returned_filename

[out] Name der nächsten gefundenen Datei oder des Verzeichnisses. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.

Rückgabewert

Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false.

Beispiel:

//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- Filter

input string InpFilter="*";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name;

int i=1;

//--- erhalten Sie die Suche Handle von Grund auf den lokaler Ordner

long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);

//--- prüfen Sie, ob die FileFindFirst() Funktion erfolgreich durchgearbeitet hat

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- im Zyklus prüfen Sie, ob gesendet Strings Dateinamen oder Verzeichnissen sind

do

{

ResetLastError();

//--- Wenn es die Datei, so wird die Funktion true zurückgeben, und wenn das Verzeichnis ist, so generiert die Funktion den Fehler ERR_FILE_IS_DIRECTORY

FileIsExist(file_name);

PrintFormat("%d : %s Name = %s",i,GetLastError()==ERR_FILE_IS_DIRECTORY ? "Verzeichnis" : "Datei",file_name);

i++;

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- schließen Sie die Suche Handle

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Keine Dateien gefunden!");

}

Sehen Sie auch

FileFindFirst, FileFindClose