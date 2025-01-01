- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariablesTotal
Gibt die gesamte Anzahl der globalen Variablen des Client-Terminals zurück.
|
int GlobalVariablesTotal();
Rückgabewert
Anzahl der globalen Variablen.
Hinweis
Globale Variablen existieren im Client-Terminal innerhab von 4 Wochen seit dem letzten Zugriffs, danach werden sie automatisch entfernt. Zugriff zur globalen Variable ist nicht nur die Einstellung des neuen wertes, sondern auch das Lesen des Wertes der globalen Variable.
Beispiel:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."