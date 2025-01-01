DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Operationen mit ArraysArraySwap 

ArraySwap

Vertauscht die Inhalte von zwei dynamischen Arrays eines Typs. Für mehrdimensionale Arrays muss die Anzahl der Elemente in allen Dimensionen außer der ersten gleich sein.

bool  ArraySwap(
   void&  array1[],      // erstes Array
   void&  array2[]       // zweites Array
   );

Parameter

array1[]

[in][out]  Array numerischen Typs.

array2[]

[in][out]  Array numerischen Typs.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false. In diesem Fall gibt GetLastError() den Fehlercode ERR_INVALID_ARRAY zurück.

Hinweis

Die Funktion akzeptiert dynamische Arrays von einem Typ und einer Dimension, außer der ersten. Für Integer-Typen wird das Vorzeichen ignoriert, d.h. char==uchar

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Arrays für das Speichern von Kursen
   double source_array[][8];
   double   dest_array[][8];
   MqlRates rates[];
//--- Daten der letzten 20 Kerzen im aktuellen Zeitrahmen erhalten
   int copied=CopyRates(NULL,0,0,20,rates);
   if(copied<=0)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s,0,0,20,rates) failed, error=%d",
                  Symbol(),GetLastError());
      return;
     }
//--- die Größe des Arrays entsprechend der Anzahl der kopierten Daten setzen
   ArrayResize(source_array,copied);
//--- das Array rate_array_1[] mit Daten aus rates[] füllen
   for(int i=0;i<copied;i++)
     {
      source_array[i][0]=(double)rates[i].time;
      source_array[i][1]=rates[i].open;
      source_array[i][2]=rates[i].high;
      source_array[i][3]=rates[i].low;
      source_array[i][4]=rates[i].close;
      source_array[i][5]=(double)rates[i].tick_volume;
      source_array[i][6]=(double)rates[i].spread;
      source_array[i][7]=(double)rates[i].real_volume;
     }
//--- Daten zwischen source_array[] und dest_array[] vertauschen
   if(!ArraySwap(source_array,dest_array))
     {
      PrintFormat("ArraySwap(source_array,rate_array_2) failed, error code=%d",GetLastError());
      return;
     }
//--- sicherstellen, dass die Größe des Quellarrays nach dem Vertauschen gleich Null ist
   PrintFormat("ArraySwap() done: ArraySize(source_array)=%d",ArraySize(source_array));
//--- Daten des Empfänger-Arrays dest_array[] ausgeben
   ArrayPrint(dest_array);
  }

Siehe auch

ArrayCopy, ArrayFill, ArrayRange, ArrayIsDynamic