- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArraySwap
Vertauscht die Inhalte von zwei dynamischen Arrays eines Typs. Für mehrdimensionale Arrays muss die Anzahl der Elemente in allen Dimensionen außer der ersten gleich sein.
bool ArraySwap(
Parameter
array1[]
[in][out] Array numerischen Typs.
array2[]
[in][out] Array numerischen Typs.
Rückgabewert
Wenn erfolgreich true, andernfalls false. In diesem Fall gibt GetLastError() den Fehlercode ERR_INVALID_ARRAY zurück.
Hinweis
Die Funktion akzeptiert dynamische Arrays von einem Typ und einer Dimension, außer der ersten. Für Integer-Typen wird das Vorzeichen ignoriert, d.h. char==uchar
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+
