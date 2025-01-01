ArraySwap

Vertauscht die Inhalte von zwei dynamischen Arrays eines Typs. Für mehrdimensionale Arrays muss die Anzahl der Elemente in allen Dimensionen außer der ersten gleich sein.

bool ArraySwap(

void& array1[],

void& array2[]

);

Parameter

array1[]

[in][out] Array numerischen Typs.

array2[]

[in][out] Array numerischen Typs.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false. In diesem Fall gibt GetLastError() den Fehlercode ERR_INVALID_ARRAY zurück.

Hinweis

Die Funktion akzeptiert dynamische Arrays von einem Typ und einer Dimension, außer der ersten. Für Integer-Typen wird das Vorzeichen ignoriert, d.h. char==uchar

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Arrays für das Speichern von Kursen

double source_array[][8];

double dest_array[][8];

MqlRates rates[];

//--- Daten der letzten 20 Kerzen im aktuellen Zeitrahmen erhalten

int copied=CopyRates(NULL,0,0,20,rates);

if(copied<=0)

{

PrintFormat("CopyRates(%s,0,0,20,rates) failed, error=%d",

Symbol(),GetLastError());

return;

}

//--- die Größe des Arrays entsprechend der Anzahl der kopierten Daten setzen

ArrayResize(source_array,copied);

//--- das Array rate_array_1[] mit Daten aus rates[] füllen

for(int i=0;i<copied;i++)

{

source_array[i][0]=(double)rates[i].time;

source_array[i][1]=rates[i].open;

source_array[i][2]=rates[i].high;

source_array[i][3]=rates[i].low;

source_array[i][4]=rates[i].close;

source_array[i][5]=(double)rates[i].tick_volume;

source_array[i][6]=(double)rates[i].spread;

source_array[i][7]=(double)rates[i].real_volume;

}

//--- Daten zwischen source_array[] und dest_array[] vertauschen

if(!ArraySwap(source_array,dest_array))

{

PrintFormat("ArraySwap(source_array,rate_array_2) failed, error code=%d",GetLastError());

return;

}

//--- sicherstellen, dass die Größe des Quellarrays nach dem Vertauschen gleich Null ist

PrintFormat("ArraySwap() done: ArraySize(source_array)=%d",ArraySize(source_array));

//--- Daten des Empfänger-Arrays dest_array[] ausgeben

ArrayPrint(dest_array);

}

Siehe auch

ArrayCopy, ArrayFill, ArrayRange, ArrayIsDynamic