FrameNext

Liest einen Frame und verschiebt den Zeiger auf das nächste. Es gibt zwei Varianten der Funktion.

1. Aufruf, um einen numerischen Wert zu erhalten

bool FrameNext(

ulong& pass,

string& name,

long& id,

double& value

);

2. Aufruf, um alle Daten des Frames zu erhalten

bool FrameNext(

ulong& pass,

string& name,

long& id,

double& value,

void& data[]

);

Parameter

pass

[out] Nummer des Durchgangs in der Optimierung im Strategie-Tester.

name

[out] Der Name des Bezeichners.

id

[out] Der Wert des Bezeichners.

value

[out] Ein einzelner numerischer Wert.

data

[out] Ein Array von beliebigen Typs.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

In der zweiten Version des Aufrufs, müssen Sie die empfangenen Daten im Array data[] korrekt verarbeiten.