FrameNext
Liest einen Frame und verschiebt den Zeiger auf das nächste. Es gibt zwei Varianten der Funktion.
1. Aufruf, um einen numerischen Wert zu erhalten
|
bool FrameNext(
2. Aufruf, um alle Daten des Frames zu erhalten
|
bool FrameNext(
Parameter
pass
[out] Nummer des Durchgangs in der Optimierung im Strategie-Tester.
name
[out] Der Name des Bezeichners.
id
[out] Der Wert des Bezeichners.
value
[out] Ein einzelner numerischer Wert.
data
[out] Ein Array von beliebigen Typs.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().
Hinweis
In der zweiten Version des Aufrufs, müssen Sie die empfangenen Daten im Array data[] korrekt verarbeiten.