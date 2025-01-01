DokumentationKategorien
Liest einen Frame und verschiebt den Zeiger auf das nächste. Es gibt zwei Varianten der Funktion.

1. Aufruf, um einen numerischen Wert zu erhalten

bool  FrameNext(
   ulong&   pass,      // Nummer des Durchgangs in der Optimierung, auf dem der Frame hinzugefügt war
   string&  name,      // Öffentlicher Name/Label
   long&    id,        // Öffentliche ID
   double&  value      // Wert
   );

2. Aufruf, um alle Daten des Frames zu erhalten

bool  FrameNext(
   ulong&   pass,      // Nummer des Durchgangs in der Optimierung, auf dem der Frame hinzugefügt war
   string&  name,      // Öffentlicher Name/Label
   long&    id,        // Öffentliche ID
   double&  value,     // Wert
   void&    data[]     // Array eines beliebigen Typs
   );

Parameter

pass

[out]  Nummer des Durchgangs in der Optimierung im Strategie-Tester.

name

[out]  Der Name des Bezeichners.

id

[out]  Der Wert des Bezeichners.

value

[out]  Ein einzelner numerischer Wert.

data

[out]  Ein Array von beliebigen Typs.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

In der zweiten Version des Aufrufs, müssen Sie die empfangenen Daten im Array data[] korrekt verarbeiten.