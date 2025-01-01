DokumentationKategorien
DXShaderCreate

Erstellt einen Shader eines bestimmten Typs.

int  DXShaderCreate(
   int                  context,           // Handle des grafischen Kontextes   
   ENUM_DX_SHADER_TYPE  shader_type,       // Typ des Shaders 
   const string         source,            // Quellcode des Shader
   const string         entry_point,       // Einstiegspunkt
   string&              compile_error      // Zeichenkette für Kompilernachricht
   );

Parameter

context

[in]  Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.

shader_type

[out]  Der Wert der Enumeration ENUM_DX_SHADER_TYPE.

source

[in]  Quellcode des Shaders in HLSL 5.

entry_point

[in]  Einstiegspunkt – Funktionsname im Quellcode.

compile_error

[in]  Zeichenketten, denen die Kompilerfehler zugewiesen werden.

Rückgabewert

Handle des Shaders oder INVALID_HANDLE im Fehlerfall. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Ein erstelltes Handle, das nicht mehr verwendet wird, sollte explizit durch die Funktion DXRelease() freigegeben werden.

ENUM_DX_SHADER_TYPE

ID

Wert

Beschreibung

DX_SHADER_VERTEX

0

Vertex shader

DX_SHADER_GEOMETRY

1

Geometry shader

DX_SHADER_PIXEL

2

Pixel shader