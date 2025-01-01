- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderCreate
Erstellt einen Shader eines bestimmten Typs.
|
int DXShaderCreate(
Parameter
context
[in] Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.
shader_type
[out] Der Wert der Enumeration ENUM_DX_SHADER_TYPE.
source
[in] Quellcode des Shaders in HLSL 5.
entry_point
[in] Einstiegspunkt – Funktionsname im Quellcode.
compile_error
[in] Zeichenketten, denen die Kompilerfehler zugewiesen werden.
Rückgabewert
Handle des Shaders oder INVALID_HANDLE im Fehlerfall. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Ein erstelltes Handle, das nicht mehr verwendet wird, sollte explizit durch die Funktion DXRelease() freigegeben werden.
|
ID
|
Wert
|
Beschreibung
|
DX_SHADER_VERTEX
|
0
|
Vertex shader
|
DX_SHADER_GEOMETRY
|
1
|
Geometry shader
|
DX_SHADER_PIXEL
|
2
|
Pixel shader