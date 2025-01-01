- FileSelectDialog
FileMove
überträgt die Datei aus einem lokalen oder Gesamtordner in einen anderen Ordner.
|
bool FileMove(
Parameter
src_file_name
[in] Dateiname für übertragung/Umbanennung.
common_flag
[in] Flagge, die die Lage der Datei bestimmt. Wenn common_flag=FILE_COMMON ist, befindet sich die Datei im Gesamtordner aller Client-Terminals \Terminal\Common\Files. Anderenfalls befindet sich die Datei im lokalen Ordner (common_flag=0).
dst_file_name
[in] Name der ergebenden Datei.
mode_flags
[in] Zugangsflaggen. Parameter kann nur zwei Flaggen enthalten: FILE_REWRITE und/oder FILE_COMMON - andere Flaggen werden ignoriert. Wenn die Datei existiert schon und dabei die Flagge FILE_REWRITE nicht angegeben wurde, wird die Datei nicht neugeschrieben, und die Funktion gibt false zurück.
Rückgabewert
Beim Misserfolg gibt die Funktion false zurück.
Hinweis
Aus Sicherheitsgründen ist die Arbeit mit Dateien in MQL5 streng gesteuert. Dateien, mit denen Datei-Operationen mittels MQL5 durchgeführt werden, können nicht außerhalb der Datei-Sandbox sein.
Wenn die neue Datei existiert schon, wird das Kopieren abhängig davon durchgeführt werden, ob die Flagge FILE_REWRITE im Parameterwert mode_flags gibt.
Beispiel:
|
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
Sehen Sie auch