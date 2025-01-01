ShortToString

Wandelt einen Zeichencode (Unicode) in eine einstellige Zeichenkette um und gibt die resultierende Zeichenkette zurück.

string ShortToString(

ushort symbol_code

);

Parameter

symbol_code

[in] der Zeichencode. Anstelle des Zeichencodes können Sie eine Zeichenkette verwenden, die das Zeichen enthält, oder eine Zeichenkette mit einem Zwei-Byte-Hexadezimalcode, der dem Zeichen aus der Unicode-Tabelle entspricht.

Rückgabewert

Zeichenkette.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Ausdruck von 18 Zeichen in einer Schleife, beginnend mit dem Zeichen mit der Unicode-Nummer U+23E9

for(int i=0; i<18; i++)

{

ushort code=0x23E9+(ushort)i;

PrintFormat("Unicode number U+%hX: %s",code,ShortToString(code));

}

/*

Ergebnis:

Unicode number U+23E9: ⏩

Unicode number U+23EA: ⏪

Unicode number U+23EB: ⏫

Unicode number U+23EC: ⏬

Unicode number U+23ED: ⏭

Unicode number U+23EE: ⏮

Unicode number U+23EF: ⏯

Unicode number U+23F0: ⏰

Unicode number U+23F1: ⏱

Unicode number U+23F2: ⏲

Unicode number U+23F3: ⏳

Unicode number U+23F4: ⏴

Unicode number U+23F5: ⏵

Unicode number U+23F6: ⏶

Unicode number U+23F7: ⏷

Unicode number U+23F8: ⏸

Unicode number U+23F9: ⏹

Unicode number U+23FA: ⏺

*/

}

Siehe auch

StringToCharArray, CharToString, StringGetCharacter