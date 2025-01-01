- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ShortToString
Wandelt einen Zeichencode (Unicode) in eine einstellige Zeichenkette um und gibt die resultierende Zeichenkette zurück.
string ShortToString(
Parameter
symbol_code
[in] der Zeichencode. Anstelle des Zeichencodes können Sie eine Zeichenkette verwenden, die das Zeichen enthält, oder eine Zeichenkette mit einem Zwei-Byte-Hexadezimalcode, der dem Zeichen aus der Unicode-Tabelle entspricht.
Rückgabewert
Zeichenkette.
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+
