Umwandlung der Zeichenkette, die Zeichendarstellung der Zahl enthält, darunter des Typs long (ganzzahlig).

long  StringToInteger(
   string  value      // Zeichenkette
   );

Parameter

value

[in]die Zahl enthaltende Zeichenkette

Rückgabewert

Wert vom Typ long.

 

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- zu konvertierende Zeichenkette
   string str = "12345.54321";
//--- Konvertierung der Eingabezeichenkette einer Zahl in eine Variable vom Typ long
   long converted=StringToInteger(str);
//--- Anzeige der erhaltenen Zahl im Journal, wobei die Nachkommastelle abgeschnitten wird
   PrintFormat("The string '%s' is converted to the integer number %I64d"strconverted);
   /*
  Ergebnis:
   The string '12345.54321is converted to the integer number 12345
   */
  }

