- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToInteger
Umwandlung der Zeichenkette, die Zeichendarstellung der Zahl enthält, darunter des Typs long (ganzzahlig).
|
long StringToInteger(
Parameter
value
[in]die Zahl enthaltende Zeichenkette
Rückgabewert
Wert vom Typ long.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch
IntegerToString, Realtypen (double, float), Typenreduzierung