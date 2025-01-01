//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- zu konvertierende Zeichenkette

string str = "12345.54321";

//--- Konvertierung der Eingabezeichenkette einer Zahl in eine Variable vom Typ long

long converted=StringToInteger(str);

//--- Anzeige der erhaltenen Zahl im Journal, wobei die Nachkommastelle abgeschnitten wird

PrintFormat("The string '%s' is converted to the integer number %I64d", str, converted);

/*

Ergebnis:

The string '12345.54321' is converted to the integer number 12345

*/

}