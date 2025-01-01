- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolsTotal
Gibt die Anzahl der im Fenster der Marktübersicht verfügbaren oder aller Symbole zurück.
|
int SymbolsTotal(
Parameter
selected
[in] Modus der Anforderung. Kann Werte true oder false haben.
Rückgabewert
Wenn Parameter selected gleich true ist, gibt die Funktion die Anzahl der gewählten Symbole im Fenster der Marktübersicht zurück. Wenn der Wert false ist, wird die Gesamtzahl aller Symbole zurückgegeben.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+