DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Marktinformation erhaltenSymbolsTotal 

SymbolsTotal

Gibt die Anzahl der im Fenster der Marktübersicht verfügbaren oder aller Symbole zurück.

int  SymbolsTotal(
   bool  selected      // true – nur Symbole in der Marktübersicht
   );

Parameter

selected

[in]  Modus der Anforderung. Kann Werte true oder false haben.

Rückgabewert

Wenn Parameter selected gleich true ist, gibt die Funktion die Anzahl der gewählten Symbole im Fenster der Marktübersicht zurück. Wenn der Wert false ist, wird die Gesamtzahl aller Symbole zurückgegeben.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Abrufen der Anzahl der verfügbaren Symbole
   int total    = SymbolsTotal(false);       // alle Symbole des Servers
   int selected = SymbolsTotal(true);        // alle Symbole im Fenster der Marktübersicht
 
//--- sende die erhaltenen Daten an das Journal
   PrintFormat("Number of available symbols on the server: %d\n"+
               "Number of available symbols selected in MarketWatch: %d"totalselected);
   /*
  Ergebnis:
   Number of available symbols on the server140
   Number of available symbols selected in MarketWatch11
   */
  }