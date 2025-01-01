//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Abrufen der Anzahl der verfügbaren Symbole

int total = SymbolsTotal(false); // alle Symbole des Servers

int selected = SymbolsTotal(true); // alle Symbole im Fenster der Marktübersicht



//--- sende die erhaltenen Daten an das Journal

PrintFormat("Number of available symbols on the server: %d

"+

"Number of available symbols selected in MarketWatch: %d", total, selected);

/*

Ergebnis:

Number of available symbols on the server: 140

Number of available symbols selected in MarketWatch: 11

*/

}