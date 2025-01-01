DatabaseRead

Wechselt zum nächsten Eintrag als Ergebnis einer Anfrage.

bool DatabaseRead(

int request

);

Parameter

request

[in] Handle der Anfrage, das durch DatabasePrepare() erhalten wurde.

Rückgabewert

Rückgabe, bei Erfolg, von true sonst false. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – Tabellenname wurde nicht angegeben (leer oder NULL);

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – Fehler beim Konvertieren der Anfrage in eine UTF-8 Zeichenkette;

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – interner Datenbankfehler;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – ungültiges Datenbankhandle;

ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – Fehler bei der Ausführung der Anfrage;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – es existiert keine Tabelle (kein Fehler, normales Ende).

Siehe auch

DatabasePrepare, DatabaseReadBind