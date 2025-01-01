DokumentationKategorien
Wechselt zum nächsten Eintrag als Ergebnis einer Anfrage.

bool  DatabaseRead(
   int  request      // Handle der Anfrage, das durch DatabasePrepare erhalten wurde
   );

Parameter

request

[in]  Handle der Anfrage, das durch DatabasePrepare() erhalten wurde.

Rückgabewert

Rückgabe, bei Erfolg, von true sonst false. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  Tabellenname wurde nicht angegeben (leer oder NULL);
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – Fehler beim Konvertieren der Anfrage in eine UTF-8 Zeichenkette;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – interner Datenbankfehler;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    – ungültiges Datenbankhandle;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                –  Fehler bei der Ausführung der Anfrage;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    – es existiert keine Tabelle (kein Fehler, normales Ende).

