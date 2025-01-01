Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit der DatenbankDatabaseRead
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseRead
Wechselt zum nächsten Eintrag als Ergebnis einer Anfrage.
|
bool DatabaseRead(
Parameter
request
[in] Handle der Anfrage, das durch DatabasePrepare() erhalten wurde.
Rückgabewert
Rückgabe, bei Erfolg, von true sonst false. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – Tabellenname wurde nicht angegeben (leer oder NULL);
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – Fehler beim Konvertieren der Anfrage in eine UTF-8 Zeichenkette;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – interner Datenbankfehler;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – ungültiges Datenbankhandle;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – Fehler bei der Ausführung der Anfrage;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – es existiert keine Tabelle (kein Fehler, normales Ende).
Siehe auch