OrderSelect

Auswahl des Auftrags für die weitere Arbeit. Gibt true bei erfolgreicher Funktionsausführung zurück. Gibt false bei fehlerhafter Funktionsausführung zurück. Um Information zum Fehler zu bekommen, muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.

bool OrderSelect(

ulong ticket,

);

Parameter

ticket

[in] Orderticket.

Rückgabewert

Wert vom Typ bool.

Hinweis

Man darf gültige schwebende Aufträge nicht mit Positionen verwechseln, die auch in der Registerkarte "Handel" in der Wekzeugleiste "Instrumente" des Client-Terminals dargestellt werden.

Im Netting Mode (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehrerer Handelsgeschäfte darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders, die auch im Tab Handel in der Werkzeugleiste angezeigt werden, nicht miteinander verwechseln.

Bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) können gleichzeitig mehrere Positionen für ein Symbol existieren.

Funktion OrderSelect() kopiert Daten über die Order in die Programmumgebung und ermöglicht die weiteren Aufrufe von OrderGetDouble(), OrderGetInteger(), OrderGetString(), um die jeweiligen Daten abzurufen. Das bedeutet, dass die Order selbst nicht mehr existiert könnte (oder sich Eröffnungspreis, Stop Loss, Take Profit oder Gültigkeitsfrist verändert haben), aber alten Daten dieser Order könnten trotzdem noch vorhanden sein. Um die neuesten Daten einer Position zu erhalten, ist es empfehlenswert, die Funktion PositionSelect() aufzurufen, bevor man diese Daten verwendet.

Beispiel:

#define EXPERT_MAGIC 123456

#define OFFSET 50 // Abstand vom aktuellen Preis, um die Order zu platzieren, in Punkten

#define DIRECTION ORDER_TYPE_BUY_LIMIT // Order-Typ

#define VOLUME 1.0 // Volumen

#define DEVIATION 2 // erlaubte Abweichung vom Preis



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//-- Handelsanfrage, Ergebnis und Variablen deklarieren und initialisieren

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result ={};

double order_price=0;



//--- Parameter der Pending-Orders

request.action = TRADE_ACTION_PENDING; // Typ der Handelsoperation

request.symbol = _Symbol; // Symbol

request.volume = VOLUME; // Volumen

request.deviation = DEVIATION; // erlaubte Abweichung vom Preis

request.magic = EXPERT_MAGIC; // MagicNumber der Order



//--- Prüfen des Auftragstyps

switch(DIRECTION)

{

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT :

request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // Order-Typ

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)-OFFSET*_Point;// Order-Preis

request.price= NormalizeDouble(order_price, _Digits); // normalisierter Order-Preis

break;

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT :

request.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; // Order-Typ

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)+OFFSET*_Point;// Order-Preis

request.price= NormalizeDouble(order_price,_Digits); // normalisierter Eröffnungspreis

break;

case ORDER_TYPE_BUY_STOP :

request.type = ORDER_TYPE_BUY_STOP; // Order-Typ

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)+OFFSET*_Point;// Eröffnungspreis

request.price= NormalizeDouble(order_price,_Digits); // normalisierter Eröffnungspreis

break;

case ORDER_TYPE_SELL_STOP :

request.type = ORDER_TYPE_SELL_STOP; // Order-Typ

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)-OFFSET*_Point;// Eröffnungspreis

request.price= NormalizeDouble(order_price,_Digits); // normalisierter Eröffnungspreis

break;

default: // wenn eine nicht-schwebende oder StopLimit-Order gewählt wurde

Alert("This example is only for placing pending orders BuyLimit, SellLimit, BuyStop and SellStop");

break;

}



//--- eine Anfrage senden. Wenn das Senden einer Anfrage fehlgeschlagen ist, zeige den Fehlercode an und beende den Vorgang

if(!OrderSend(request, result))

{

Print("OrderSend error ", GetLastError());

return;

}



//--- Operationsdaten anzeigen

PrintFormat("Trade request result: retcode=%u, order=%I64u", result.retcode, result.order);



//--- Order-Ticket aus dem Handelsoperationsergebnis abrufen und die Order nach Ticket auswählen

ulong ticket=result.order;

ResetLastError();

if(!OrderSelect(ticket))

{

PrintFormat("OrderSelect(%I64u) failed. Error %d", ticket, GetLastError());

return;

}



//--- Daten der per Ticket ausgewählten Order im Journal anzeigen

ENUM_ORDER_TYPE type = (ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE);

long time = OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP_MSC);

double price = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);

double volume= OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT);

string symbol= OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

int digits= (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);

PrintFormat("Current selected order: %s %.2f %s #%I64u at %.*f, %s",

symbol, volume, OrderTypeDescription(type), ticket, digits, price, TimeMscToString(time));

/*

Ergebnis:

Trade request result: retcode=10009, order=2811006719

Current selected order: EURUSD 1.00 Buy Limit #2811006719 at 1.10550, 2024.09.04 10:38:28.563

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rückgabe der Zeit in Millisekunden |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeMscToString(const long time_msc, int flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)

{

return(TimeToString(time_msc/1000, flags) + "." + IntegerToString(time_msc %1000, 3, '0'));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rückgabe der Beschreibung des Auftragstyps |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type");

}

}

Siehe auch

OrderGetInteger(), OrderGetDouble(), OrderGetString(), OrderCalcProfit(), OrderGetTicket(), Ordereigenschaften