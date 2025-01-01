- OrderCalcMargin
OrderSelect
Auswahl des Auftrags für die weitere Arbeit. Gibt true bei erfolgreicher Funktionsausführung zurück. Gibt false bei fehlerhafter Funktionsausführung zurück. Um Information zum Fehler zu bekommen, muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.
bool OrderSelect(
Parameter
ticket
[in] Orderticket.
Rückgabewert
Wert vom Typ bool.
Hinweis
Man darf gültige schwebende Aufträge nicht mit Positionen verwechseln, die auch in der Registerkarte "Handel" in der Wekzeugleiste "Instrumente" des Client-Terminals dargestellt werden.
Im Netting Mode (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehrerer Handelsgeschäfte darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders, die auch im Tab Handel in der Werkzeugleiste angezeigt werden, nicht miteinander verwechseln.
Bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) können gleichzeitig mehrere Positionen für ein Symbol existieren.
Funktion OrderSelect() kopiert Daten über die Order in die Programmumgebung und ermöglicht die weiteren Aufrufe von OrderGetDouble(), OrderGetInteger(), OrderGetString(), um die jeweiligen Daten abzurufen. Das bedeutet, dass die Order selbst nicht mehr existiert könnte (oder sich Eröffnungspreis, Stop Loss, Take Profit oder Gültigkeitsfrist verändert haben), aber alten Daten dieser Order könnten trotzdem noch vorhanden sein. Um die neuesten Daten einer Position zu erhalten, ist es empfehlenswert, die Funktion PositionSelect() aufzurufen, bevor man diese Daten verwendet.
Beispiel:
#define EXPERT_MAGIC 123456
