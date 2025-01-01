NormalizeDouble

Runden der Zahl mit dem Fliesspunkt bis zur angegebenen Genauigkeit.

double NormalizeDouble(

double value,

int digits

);

Parameter

value

[in] Wert mit dem Fliesspunkt.

digits

[in] Format der Genauigkeit, Anzahl der Dezimalzeichen (0-8).

Rückgabewert

Wert des Typs double mit der vorgegebenen Genauigkeit.

Hinweis

Berechnete Werte von StopLoss, TakeProfit, und Werte des Eüöffnungspreises der Warteordern, müssen normalisiert werden mit der Genauigkeit, deren Wert durch die Funktion Digits() erhalten werden kann.

Bitte beachten Sie, dass bei der Ausgabe einer normalisierten Zahl ins Journal mit Funktion Print(), kann sie eine größere Anzahl von Nachkommastellen als Sie erwarten, enthalten. Zum Beispiel für:

double a=76.671; // Normalisierte Zahl mit 3 Nachkommastellen

Print("Print(76.671)=",a); // Wir geben es, wie es ist, aus

Print("DoubleToString(a,8)=",DoubleToString(a,8)); // Wir geben es mit einer vorgegebenen Genauigkeit aus

erhalten sie das folgende im Terminal:

DoubleToString(a,8)=76.67100000 Print(76.671)=76.67100000000001

Beispiel:

double pi=M_PI;

Print("pi = ",DoubleToString(pi,16));



double pi_3=NormalizeDouble(M_PI,3);

Print("NormalizeDouble(pi,3) = ",DoubleToString(pi_3,16))

;

double pi_8=NormalizeDouble(M_PI,8);

Print("NormalizeDouble(pi,8) = ",DoubleToString(pi_8,16));



double pi_0=NormalizeDouble(M_PI,0);

Print("NormalizeDouble(pi,0) = ",DoubleToString(pi_0,16));

/*

Ergebnis:

pi= 3.1415926535897931

NormalizeDouble(pi,3)= 3.1419999999999999

NormalizeDouble(pi,8)= 3.1415926499999998

NormalizeDouble(pi,0)= 3.0000000000000000

*/

