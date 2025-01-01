- CharToString
NormalizeDouble
Runden der Zahl mit dem Fliesspunkt bis zur angegebenen Genauigkeit.
|
double NormalizeDouble(
Parameter
value
[in] Wert mit dem Fliesspunkt.
digits
[in] Format der Genauigkeit, Anzahl der Dezimalzeichen (0-8).
Rückgabewert
Wert des Typs double mit der vorgegebenen Genauigkeit.
Hinweis
Berechnete Werte von StopLoss, TakeProfit, und Werte des Eüöffnungspreises der Warteordern, müssen normalisiert werden mit der Genauigkeit, deren Wert durch die Funktion Digits() erhalten werden kann.
Bitte beachten Sie, dass bei der Ausgabe einer normalisierten Zahl ins Journal mit Funktion Print(), kann sie eine größere Anzahl von Nachkommastellen als Sie erwarten, enthalten. Zum Beispiel für:
|
double a=76.671; // Normalisierte Zahl mit 3 Nachkommastellen
erhalten sie das folgende im Terminal:
|
DoubleToString(a,8)=76.67100000
Print(76.671)=76.67100000000001
Beispiel:
|
double pi=M_PI;
Sehen Sie auch