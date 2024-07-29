//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomRatesReplace.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // Name des nutzerdefinierten Symbols

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // Name der Gruppe, in der das Symbol erstellt werden soll

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // Name des Symbols, das als Basis des nutzerdefinierten Symbols dienen soll



#define DATARATES_COUNT 4 // Anzahl der Balken, die an das Log gesendet werden soll



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Abrufen des Fehlercodes beim Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- wenn der Fehlercode nicht 0 (erfolgreiche Symbolerstellung) und nicht 5304 (Symbol wurde bereits erstellt) ist - verlasse das Skript

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- Anzahl der Balken des Standardsymbols abrufen

int bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1);



//--- Abrufen der Daten aller Balken des Standardsymbols des Zeitrahmens 1 Minute in das MqlRates-Array

MqlRates rates[]={};

ResetLastError();

if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)

{

PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, bars, GetLastError());

return;

}



//--- Setzen die kopierten Daten auf den Minuten-Historie des nutzerdefinierten Symbols

ResetLastError();

if(CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, rates)<0)

{

PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- nach dem Aktualisieren der historischen Daten die Anzahl der nutzerdefinierten Balken des Symbols abrufen

bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);



//--- die Daten aller Balken des nutzerdefinierten Symbols des Zeitrahmens 1 Minute in das MqlRates-Array abrufen

ResetLastError();

if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)

{

PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars, GetLastError());

return;

}



//--- die letzten DATARATES_COUNT Balken der M1-Historie des nutzerdefinierten Symbols im Log ausdrucken

int digits=(int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_DIGITS);

PrintFormat("Last %d bars of the custom symbol's minute history:", DATARATES_COUNT);

ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);



//--- Änderung der beiden vorletzten Datenbalken der M1-Historie des nutzerdefinierten Symbols

datetime time_from= rates[bars-3].time;

datetime time_to = rates[bars-2].time;



//--- alle Preise der beiden vorletzten Balken gleich den Eröffnungspreisen dieser Balken im Array „rates“ machen

rates[bars-3].high=rates[bars-3].open;

rates[bars-3].low=rates[bars-3].open;

rates[bars-3].close=rates[bars-3].open;



rates[bars-2].high=rates[bars-2].open;

rates[bars-2].low=rates[bars-2].open;

rates[bars-2].close=rates[bars-2].open;



//--- Ersetzen der vorhandene Balken durch Daten aus dem geänderten Array „rates“.

ResetLastError();

int replaced=CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, rates);

if(replaced<0)

{

PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- nach dem Ändern von zwei Balken der historischen Daten wird die Anzahl der Balken des nutzerdefinierten Symbols erneut abgerufen

bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);



//--- die Daten aller Balken des Minutenzeitrahmens des nutzerdefinierten Symbols erneut abrufen

ResetLastError();

if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)

{

PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars, GetLastError());

return;

}



//--- die letzten DATARATES_COUNT Balken der aktualisierten M1-Historie des nutzerdefinierten Symbols im Log ausdrucken

PrintFormat("

Last %d bars after applying CustomRatesUpdate() with %d replaced bars:", DATARATES_COUNT, replaced);

ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);



//--- einen Hinweis zu den Tasten zur Beendigung des Skripts im Kommentar des Charts anzeigen

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));

//--- warten, bis die Tasten „Esc“ oder „Entf“ gedrückt werden, um die Endlosschleife zu verlassen

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- beim Drücken von Entf das erstellte nutzerdefinierte Symbol und seine Daten löschen

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

//--- Balkendaten löschen

int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);

if(deleted>0)

PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);



//--- Tickdaten löschen

deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);

if(deleted>0)

PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);



//--- Symbol löschen

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- Chart vor dem Ende löschen

Comment("");

/*

Ergebnis:

Last 4 bars of the custom symbol's minute history:

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2024.07.29 13:37:00 1.08394 1.08396 1.08388 1.08390 16 1 0

[1] 2024.07.29 13:38:00 1.08389 1.08400 1.08389 1.08398 35 1 0

[2] 2024.07.29 13:39:00 1.08398 1.08410 1.08394 1.08410 29 1 0

[3] 2024.07.29 13:40:00 1.08409 1.08414 1.08408 1.08414 14 1 0



Last 4 bars after applying CustomRatesUpdate() with 250820 replaced bars:

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2024.07.29 13:37:00 1.08394 1.08396 1.08388 1.08390 16 1 0

[1] 2024.07.29 13:38:00 1.08389 1.08389 1.08389 1.08389 35 1 0

[2] 2024.07.29 13:39:00 1.08398 1.08398 1.08398 1.08398 29 1 0

[3] 2024.07.29 13:40:00 1.08409 1.08414 1.08408 1.08414 14 1 0

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Nutzerdefiniertes Symbol erstellen, Fehlercode zurückgeben |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- Definition des Namens eines Symbols, auf dem ein nutzerdefiniertes Symbol basieren soll.

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- Wenn das Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist und nicht der Fehler 5304 aufgetreten ist, wird es im Log gemeldet.

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- Erfolg

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Nutzerdefiniertes Symbol entfernen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- das Symbol aus dem Fenster der Marktübersicht ausblenden

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- Wenn das Löschen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist, wird das im Log gemeldet und „false“ zurückgegeben.

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- Erfolg

return(true);

}