SignalInfoSetInteger

Setzt den Wert der Eigenschaft vom Typ integer in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals.

bool  SignalInfoSetInteger(
   ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER     property_id,     // Identifikator der Eigenschaft
   long                         value            // der Wert der Eigenschaft
   );

Parameter

property_id

[in]  Der Identifikator der Eigenschaft in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals. Kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER sein.

value

[in]  Der Wert der Eigenschaft in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals.

Rückgabewert

true - wenn die Eigenschaft erfolgreich geändert wurde, sonst false. Um zusätzliche Informationen über den Fehler zu bekommen, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf.