SignalInfoSetInteger

Setzt den Wert der Eigenschaft vom Typ integer in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals.

bool SignalInfoSetInteger(

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER property_id,

long value

);

Parameter

property_id

[in] Der Identifikator der Eigenschaft in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals. Kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER sein.

value

[in] Der Wert der Eigenschaft in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals.

Rückgabewert

true - wenn die Eigenschaft erfolgreich geändert wurde, sonst false. Um zusätzliche Informationen über den Fehler zu bekommen, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf.