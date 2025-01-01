Nachschlagewerk MQL5HandelssignaleSignalInfoSetInteger
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalInfoSetInteger
Setzt den Wert der Eigenschaft vom Typ integer in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals.
bool SignalInfoSetInteger(
Parameter
property_id
[in] Der Identifikator der Eigenschaft in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals. Kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER sein.
value
[in] Der Wert der Eigenschaft in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals.
Rückgabewert
true - wenn die Eigenschaft erfolgreich geändert wurde, sonst false. Um zusätzliche Informationen über den Fehler zu bekommen, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf.