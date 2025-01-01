OrderGetTicket

Gibt Ticket der ensprechenden Order zurück und waehlt automatisch Order für die weitere Arbeit damit mittels Funktionen .

ulong OrderGetTicket(

int index

);

Parameter

index

[in] Ordernummer in Orderliste.

Rückgabewert

Wert der Art ulong.

Hinweis

Man muss nicht geltende Warteordern und Positionen verwechseln, die auch in der Registerkarte "Handel" in der Werkzeigleiste "Instrumente" dargestellt werden. Order ist ein Befehl, eine Handelsoperation durchzuführen, und Position ist das Ergebnis eines oder mehrerer Deals.

Im Netting Mode (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehreren Trades darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders, die auch im Tab Handel in der Werkzeugleiste angezeigt werden, nicht verwechseln.

Bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)können gleichzeitig mehrere Positionen auf einem Symbol vorhanden sein.

Funktion OrderGetTicket() kopiert Daten über die Order ins Programmumfeld und weitere Aufrufe OrderGetDouble(), OrderGetInteger(), OrderGetString() geben die früher kopierten Daten zurück. Das bedeutet, dass die Order selbst nicht mehr sein (oder darin haben sich Eröffnungspreis, Levels Stop Loss / Take Profitoder Gültigkeitsfrist verändert), aber die Daten nach dieser Order können noch erhalten werden. Für bestimmte Erhaltung der frischen Daten über die Position ist es empfehlenswert, die Funktion OrderGetTicket() aufzurufen, bevor man frische Daten aufruft

Beispiel:

void OnStart()

{

//--- Variablen für Erhaltung der Werte aus Ordereigenschaften

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

string symbol;

string type;

long order_magic;

long positionID;

//--- Anzahl der laufenden Warteorder

uint total=OrdersTotal();

//--- gehen wir im Zyklus durch alle Ordern

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- erhalten wir Orderticket in Bezug auf seine Position in der Liste

if((ticket=OrderGetTicket(i))>0)

{

//--- erhlaten wir Ordereigenschaften

open_price =OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup =(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP);

symbol =OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

order_magic =OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);

positionID =OrderGetInteger(ORDER_POSITION_ID);

initial_volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);

type =EnumToString(ENUM_ORDER_TYPE(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)));

//--- bereiten wir die Information über Order vor und geben sie aus

printf("#ticket %d %s %G %s at %G was set up at %s",

ticket, // Orderticket

type, // Typ

initial_volume, // das gestellte Volumen

symbol, // Symbol, für das gestellt ist

open_price, // der angegebene Eroeffnungspreis

TimeToString(time_setup)// Zeit der Orderstellung

);

}

}

//---

}

Sehen Sie auch

OrdersTotal(), OrderSelect(), OrderGetInteger()