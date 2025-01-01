input int InpRates=100;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlRates rates[];

//--- Merken der Startzeit vor dem Empfang der Balken

ulong start=GetMicrosecondCount();

//--- Abfrage der letzten 100 H1-Balken

if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_H1, 1, InpRates, rates)<InpRates)

{

Print("CopyRates() ist fehlgeschlagen, Fehler: ", GetLastError());

return;

}

else

{

//--- wie viele Balken empfangen wurden und wie lange es dauerte, sie zu empfangen

PrintFormat("%s: CopyRates erhielt %d Balken in %d ms ",

_Symbol, ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);

}

//--- Setzen des Dateinamen zum Speichern der Datenbank

string filename=_Symbol+"_"+EnumToString(PERIOD_H1)+"_"+TimeToString(TimeCurrent())+".sqlite";

StringReplace(filename, ":", "-"); // ":" nichterlaubtes Zeichen in Dateinamen

//--- Erstellen/Öffnen einer Datenbank im Verzeichnis Common des Terminals

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE|DATABASE_OPEN_COMMON);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("Database: ", filename, " Öffnen fehlgeschlagen, Fehlernummer: ", GetLastError());

return;

}

else

Print("Database: ", filename, " erfolgreich geöffnet");



//--- Prüfung ob die Tabelle RATES existiert

if(DatabaseTableExists(db, "RATES"))

{

//--- Entfernen der Tabelle RATES

if(!DatabaseExecute(db, "TABELLE RATES LÖSCHEN, WENN VORHANDEN"))

{

Print("Löschen der Tabelle TEST ist fehlgeschlagen mit der Fehlernummer ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- Erstellen der Tabelle RATES

if(!DatabaseExecute(db, "Erstellen der Tabelle RATES("

"SYMBOL CHAR(10),"

"TIME INT NOT NULL,"

"OPEN REAL,"

"HIGH REAL,"

"LOW REAL,"

"CLOSE REAL,"Nahe am realen

"TICK_VOLUME INT,"

"SPREAD INT,"

"REAL_VOLUME INT);"))

{

Print("DB: ", filename, " Erstellen der Tabelle RATES, Fehlernummer: ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- Anzeige der Liste aller Felder in der Tabelle RATES

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(RATES)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(RATES)\") fehlgeschlagen, Fehlernummer=%d in Zeile %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- Erstellen einer parametrisierten Anfrage zum Hinzufügen von Balken zur Tabelle RATES

string sql="INSERT INTO RATES (SYMBOL,TIME,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,TICK_VOLUME,SPREAD,REAL_VOLUME)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8,?9)"; // benötigte Parameter

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() fehlgeschlagen, Fehlernummer=%d", GetLastError());

Print("SQL Anfrage: ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- Setzen des Wertes des ersten Parameters der Anfrage

DatabaseBind(request, 0, _Symbol);

//--- Merken der Startzeit, bevor die Balken der Tabelle RATES hinzugefügt werden

start=GetMicrosecondCount();

DatabaseTransactionBegin(db);

int total=ArraySize(rates);

bool request_error=false;

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- Festlegen der übrigen Parameter vor dem Hinzufügen des Eintrags die Werte

ResetLastError();

if(!DatabaseBind(request, 1, rates[i].time))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fehlgeschlagen, Fehlernummer=%d", GetLastError());

PrintFormat("Balken #%d Zeile=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

//--- wenn der vorherige DatabaseBind()-Aufruf erfolgreich war, wird der nächste Parameter gesetzt

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 2, rates[i].open))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fehlgeschlagen, Fehlernummer=%d", GetLastError());

PrintFormat("Balken #%d Zeile=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 3, rates[i].high))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fehlgeschlagen, Fehlernummer=%d", GetLastError());

PrintFormat("Balken #%d Zeile=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 4, rates[i].low))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fehlgeschlagen, Fehlernummer=%d", GetLastError());

PrintFormat("Balken #%d Zeile=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 5, rates[i].close))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fehlgeschlagen, Fehlernummer=%d", GetLastError());

PrintFormat("Balken #%d Zeile=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 6, rates[i].tick_volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fehlgeschlagen, Fehlernummer=%d", GetLastError());

PrintFormat("Balken #%d Zeile=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 7, rates[i].spread))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fehlgeschlagen, Fehlernummer=%d", GetLastError());

PrintFormat("Balken #%d Zeile=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 8, rates[i].real_volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fehlgeschlagen, Fehlernummer=%d", GetLastError());

PrintFormat("Balken #%d Zeile=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}



//--- eine Anfrage zum Einfügen des Eintrags ausführen und auf Fehler prüfen

if(!request_error && !DatabaseRead(request) && (GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() fehlgeschlagen, Fehlernummer=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

//--- die Anfrage vor der nächsten Aktualisierung der Parameter zurücksetzen

if(!request_error && !DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() fehlgeschlagen, Fehlernummer=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

} //--- fertig, alle Balken durchlaufen



//--- Transaktionsstatus

if(request_error)

{

PrintFormat("Tabelle RATES: hinzufügen von %d Balken ist fehlgeschlagen", ArraySize(rates));

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Tabelle RATES: %d Balken in %d ms hinzugefügt",

ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);

}

//--- Speichern der Tabelle RATES in einer CSV-Datei

string csv_filename=Symbol()+".csv";

long saved=DatabaseExport(db, "SELECT * FROM RATES", csv_filename, DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_COMMON_FOLDER, ";");

if(saved>0)

Print("Tabelle RATES gespeichert in ", Symbol(), ".csv");

else

Print("DatabaseExport() fehlgeschlagen mit Fehlernummer ", GetLastError());

//--- Schließen der Datenbankdatei und Informieren darüber

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s erstellt und geschlossen", filename);

}