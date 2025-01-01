ObjectSetDouble

Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des Objekts vor. Eigenschaft des Objekts muss des Typs double sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

Einstellung des Wertes der Eigenschaft ohne Modifikator

bool ObjectSetDouble(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double prop_value

);

Einstellung des Wertes der Eigenschaft mit Andeutung des Modifikatoren

bool ObjectSetDouble(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int prop_modifier,

double prop_value

);

Parameter

chart_id

[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet den laufenden Chart.

name

[in] Objektname.

prop_id

[in] Identifikator der Eigenschaft des Objekts. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE sein.

prop_modifier

[in] Modifikator der angegebenen Eigenschaft. Die meisten Eigenschaften erfordern keinen Modifikatoren.

prop_value

[in] Wert der Eigenschaft.

Rückgabewert

Die Funktion gibt true zurück nur wenn der Befehl zum Ändern der Eigenschaften von Objekten zum Chart erfolgreich gesendet wurde. Ansonsten gibt es false zurück. Für die Erhaltung der weiteren Information über den Fehler, muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.

Hinweis

Die Funktion verwendet einen asynchronen Aufruf, d.h. dass die Funktion nicht auf die Ausführung des zur Warteschlange des Charts erfolgreich hinzugefügten Befehls wartet, sondern direkt die Kontrolle zurückgibt.

Für die Überprüfung des Ergebnisses der Ausführung in einem anderen Chart kann man eine Funktion verwenden, die die angegebene Eigenschaft des Objektes abruft. Dabei sollte man beachten, dass solche Funktion am Ende der Warteschlange von Befehlen eines anderen Charts hinzugefügt werden und auf das Ergebnis der Ausführung warten. D.h. sie können viel Zeit in Anspruch nehmen. Dies muss man beachten, wenn man mit vielen Objekten im Chart arbeitet.

Beispiel der Erzeugung des Objekts Fibonacci und der Hinzufuegung des neuen Levels darin

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Hilfsfelder

double high[],low[],price1,price2;

datetime time[],time1,time2;

//--- kopieren wir Eroeffnungspreise - 100 letzte Bars reicht es

int copied=CopyHigh(Symbol(),0,0,100,high);

if(copied<=0)

{

Print("Nicht gelungen, Werte der Preisserie zu kopieren High");

return;

}

//--- kopieren wir Schlusspreise - 100 letzte Bars reicht es

copied=CopyLow(Symbol(),0,0,100,low);

if(copied<=0)

{

Print("Misslugen, die Werte der Preisserie Low" zu kopieren);

return;

}

//--- kopieren wir Eroeffnungszeit für 100 letzte Bars

copied=CopyTime(Symbol(),0,0,100,time);

if(copied<=0)

{

Print("Misslungen, die Werte der Preisserie Time zu kopieren");

return;

}

//--- organisieren wir Zugang zu kopierten Daten als zu einer Preisserie - umgekehrt

ArraySetAsSeries(high,true);

ArraySetAsSeries(low,true);

ArraySetAsSeries(time,true);



//--- Koordinaten des ersten Bezugspunktes des Fibo-Objektes

price1=high[70];

time1=time[70];

//--- Koordinaten des ersten Bezugspunktes des Fiboobjektes

price2=low[50];

time2=time[50];



//--- nun muessen wir ein Fibo-Objekt selbst erzeugen

bool created=ObjectCreate(0,"Fibo",OBJ_FIBO,0,time1,price1,time2,price2);

if(created) // wenn das Objekt erfolgreich erzeugt wurde

{

//--- geben wir die Farbe der Fibo-Levels vor

ObjectSetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELCOLOR,Blue);

//--- uebrigens, wieviel Fibo-Levels haben wir ?

int levels=ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS);

Print("Fibo levels before = ",levels);

//---geben wir in Journal=> Levelnummer:Werte Beschreibung_des Levels

for(int i=0;i<levels;i++)

{

Print(i,":",ObjectGetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,i),

" ",ObjectGetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,i));

}

//--- versuchen wir, die Anzahl der Levels um 1 zu vergroessern

bool modified=ObjectSetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS,levels+1);

if(!modified) // Misslungen, die Anzahl der Levels zu verändern

{

Print("Misslungen die Anzahl der Levels Fibo zu verändern, Fehler ",GetLastError());

}

//--- wir melden nur

Print("Fibo levels after = ",ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS));

//--- geben wir den Wert für den nur erzeugten Level vor

bool added=ObjectSetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,levels,133);

if(added) // gelungen, Wert für Level vorzugeben

{

Print("Gelungen, noch einen Level Fibo einzustellen");

//--- nicht vergessen, Levelbeschreibung vorzugeben

ObjectSetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,levels,"my level");

ChartRedraw(0);

//--- bekommen wir aktuelle Werte der Levelsanzahl in Fibo-Objekt

levels=ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS);

Print("Fibo levels after adding = ",levels);

//--- geben wir nochmals alle Levels aus - nur um uns zu versichern

for(int i=0;i<levels;i++)

{

Print(i,":",ObjectGetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,i),

" ",ObjectGetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,i));

}

}

else // Misserfolg beim Versuch Levelsanzahl in einem Fibo-Objekt zu vergroessern

{

Print("Misslungen, noch einen Level Fibo einzustellen. Fehler ",GetLastError());

}

}

}

Sehen Sie auch

Objekttypen, Objekteigenschaften