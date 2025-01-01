- initialize
copy_rates_from_pos
Abrufen der Bars vom MetaTrader 5 Terminal, beginnend mit dem angegebenen Index.
copy_rates_from_pos(
Parameter
symbol
[in] Name des Finanzinstruments, zum Beispiel "EURUSD". Benötigter unbenannter Parameter.
timeframe
[in] Zeitrahmen der benötigten Bars Bestimmt durch einen Wert der Enumeration TIMEFRAME. Benötigter unbenannter Parameter.
start_pos
[in] Index der ersten Bar der benötigten Daten. Die Zählung der Bars läuft von der Gegenwart in die Vergangenheit. Daher ist die Bar Null die aktuelle Bar. Benötigter unbenannter Parameter.
count
[in] Verlangte Anzahl der Bars. Benötigter unbenannter Parameter.
Rückgabewert
Rückgabe de Bars als numpy Array mit den angegebenen Spalten von time, open, high, low, close, tick_volume, spread und real_volume. Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.
Hinweis
Siehe auch die Funktion CopyRates() für weitere Information.
MetaTrader 5 Terminal stellt die Balken nur innerhalb der Historie zur Verfügung, die einem Benutzer auf den Charts zur Verfügung stehen. Die Anzahl der dem Benutzer zur Verfügung stehenden Balken wird durch den Parameter "Max. Balken im Chart" bestimmt.
Beispiel:
from datetime import datetime
Siehe auch
CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range