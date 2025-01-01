copy_rates_from_pos

Abrufen der Bars vom MetaTrader 5 Terminal, beginnend mit dem angegebenen Index.

copy_rates_from_pos(

symbol,

timeframe,

start_pos,

count

)

Parameter

symbol

[in] Name des Finanzinstruments, zum Beispiel "EURUSD". Benötigter unbenannter Parameter.

timeframe

[in] Zeitrahmen der benötigten Bars Bestimmt durch einen Wert der Enumeration TIMEFRAME. Benötigter unbenannter Parameter.

start_pos

[in] Index der ersten Bar der benötigten Daten. Die Zählung der Bars läuft von der Gegenwart in die Vergangenheit. Daher ist die Bar Null die aktuelle Bar. Benötigter unbenannter Parameter.

count

[in] Verlangte Anzahl der Bars. Benötigter unbenannter Parameter.

Rückgabewert

Rückgabe de Bars als numpy Array mit den angegebenen Spalten von time, open, high, low, close, tick_volume, spread und real_volume. Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.

Hinweis

Siehe auch die Funktion CopyRates() für weitere Information.

MetaTrader 5 Terminal stellt die Balken nur innerhalb der Historie zur Verfügung, die einem Benutzer auf den Charts zur Verfügung stehen. Die Anzahl der dem Benutzer zur Verfügung stehenden Balken wird durch den Parameter "Max. Balken im Chart" bestimmt.

Beispiel:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# Importieren des Moduls 'pandas' für die Darstellung der erhaltenen Daten in Tabellenform

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # Anzahl der anzuzeigenden Spalten

pd.set_option('display.width', 1500) # maximale Tabellenbreite der Darstellung



# Verbindung herstellen zum MetaTrader 5 Terminal

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# Abrufen von 10 Bars von GBPUSD D1 ab dem aktuellen Tag

rates = mt5.copy_rates_from_pos("GBPUSD", mt5.TIMEFRAME_D1, 0, 10)



# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5

mt5.shutdown()

# Anzeigen von jedem erhaltenen Datenelement in einer neuen Zeile

print("Anzeige der erhaltenen Daten 'as is'")

for rate in rates:

print(rate)



# Erstellen von DataFrame aus den erhaltenen Daten

rates_frame = pd.DataFrame(rates)

# Konvertieren der Zeit in Sekunden im Datumsformat

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')



# Datenanzeige

print("

Anzeige von dataframe mit Daten")

print(rates_frame)



Ergebnis:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Datenanzeige 'as is'

(1581552000, 1.29568, 1.30692, 1.29441, 1.30412, 68228, 0, 0)

(1581638400, 1.30385, 1.30631, 1.3001, 1.30471, 56498, 0, 0)

(1581897600, 1.30324, 1.30536, 1.29975, 1.30039, 49400, 0, 0)

(1581984000, 1.30039, 1.30486, 1.29705, 1.29952, 62288, 0, 0)

(1582070400, 1.29952, 1.3023, 1.29075, 1.29187, 57909, 0, 0)

(1582156800, 1.29186, 1.29281, 1.28489, 1.28792, 61033, 0, 0)

(1582243200, 1.28802, 1.29805, 1.28746, 1.29566, 66386, 0, 0)

(1582502400, 1.29426, 1.29547, 1.28865, 1.29283, 66933, 0, 0)

(1582588800, 1.2929, 1.30178, 1.29142, 1.30037, 80121, 0, 0)

(1582675200, 1.30036, 1.30078, 1.29136, 1.29374, 49286, 0, 0)



Darstellung von dataframe mit Daten

time open high low close tick_volume spread real_volume

0 2020-02-13 1.29568 1.30692 1.29441 1.30412 68228 0 0

1 2020-02-14 1.30385 1.30631 1.30010 1.30471 56498 0 0

2 2020-02-17 1.30324 1.30536 1.29975 1.30039 49400 0 0

3 2020-02-18 1.30039 1.30486 1.29705 1.29952 62288 0 0

4 2020-02-19 1.29952 1.30230 1.29075 1.29187 57909 0 0

5 2020-02-20 1.29186 1.29281 1.28489 1.28792 61033 0 0

6 2020-02-21 1.28802 1.29805 1.28746 1.29566 66386 0 0

7 2020-02-24 1.29426 1.29547 1.28865 1.29283 66933 0 0

8 2020-02-25 1.29290 1.30178 1.29142 1.30037 80121 0 0

9 2020-02-26 1.30036 1.30078 1.29136 1.29374 49286 0 0

Siehe auch

CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range